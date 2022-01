Covid 19: 820 nieuwe besmettingen

04/01/2022 22:24 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. Er zijn 820 besmettingen bijgekomen in 24 uur. Uit de cijfers kan worden gehaald dat 1.727 mensen zijn getest, van wie dus 47,48 procent positief waren. Het reproductiegetal is 9,11. In de ziekenhuizen liggen nu 14 pati?nten. En op de IC-afdelingen 2. In isolatie zijn 3 personen.

Het afgelopen etmaal zijn twee pati?nten overleden en zeven genezen verklaard. Het aantal doden door Covid-19 voor januari staat op 3. De totalen vanaf de uitbraak van het virus: Besmet 54.460. Overleden 1.192. Genezen 27.243 personen.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina