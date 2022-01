Covid-19: 5 overleden, 1.351 besmettingen

18/01/2022 23:00 – Van onze redactie

In de afgelopen 24 uur zijn vijf personen overleden aan het coronavirus. Op dag achttien in het jaar staat het dodental op 32. In het voorbije etmaal kwamen er 1.351 nieuwe gevallen bij uit 2.950 geteste personen, wat neerkomt op een besmettingsgraad van 45,80 procent. Het reproductiegetal is 1.29.

In Paramaribo werden 366 nieuwe besmettingen geregistreerd. Wanica (254), Commewijne (68), Nickerie (16), Para (24), Saramacca (54), Marowijne (2) Brokopondo (3), Sipalwini (5) en 599 besmettingen staan vermeld onder ‘overige’.

In de ziekenhuizen en op de IC-afdelingen liggen respectievelijk 78 om 12 pati?nten. In isolatie 49 positief geteste burgers. Vanaf vorig jaar maart zijn 1.221 pati?nten gestorven aan het besmettelijke longvirus. Totaal positief getest 66.633 personen en 49.170 zijn genezen.

