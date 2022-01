Covid-19: 5 overleden, 1.351 besmettingen

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

In de afgelopen 24 uur zijn vijf personen overleden aan het coronavirus. Op dag achttien in het jaar staat het dodental op 32. In het voorbije etmaal kwamen er 1.351 nieuwe gevallen bij uit 2.950 geteste personen, wat neerkomt op een besmettingsgraad van 45,80 procent. Het reproductiegetal is 1.29.