Covid-19: 5 overleden, 1.026 besmettingen

14/01/2022 23:06 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Er zijn vrijdag vijf personen in Suriname overleden aan Covid-19. Deze maand zijn er niet eerder zoveel mensen in 24 uur overleden. Het dodental voor deze maand is nu negentien, terwijl sinds de uitbraak van het coronavirus in het land in maart 2020 er 1.208 sterfgevallen zijn geregistreerd.

Er zijn 1.026 nieuwe coronabesmettingen genoteerd meldt het dashboard van BOG (https://bogsuriname.com/dashboard/). Dat betekent dat 45,91 procent van de 2.235 geteste personen ziek bleek te zijn. Het aantal besmette personen in het land sinds de uitbraak steeg naar 62.734.

De positieve gevallen werden gemeld in Paramaribo (267), Wanica (137), Commewijne (33), Sipaliwini (20), Nickerie (16), Para (7), Saramacca (5), Coronie (2), Marowijne (1) en Brokopondo (1). De resterende 537 besmettingen zijn geregistreerd onder overige. Het reproductiegetal is nu 1,37.

Het dashboard op de offici?le website (https://covid-19.sr/) meldt dat er 91 personen in ziekenhuizen zijn opgenomen, van wie acht op de Intensive Care Unit. De vaccinatiestatus van 44 pati?nten is onbekend, zeventien zijn niet gevaccineerd, twee hebben al een eerste prik gehad en 28 zijn volledig gevaccineerd. Genezen zijn acht mensen wat dat totaal brengt op 49.134. Momenteel zijn 43 burgers in isolatie.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina