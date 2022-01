Covid-19: 4 doden, 709 besmettingen

15/01/2022 23:20 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Vier personen zijn in het afgelopen etmaal in Suriname overleden aan de gevolgen van Covid-19. Het sterftecijfer voor januari staat nu op 23. Sinds de uitbraak van het longvirus in maart 2020 zijn er 1.212 mensen bezweken.

Zaterdag zijn er 709 besmettingen gemeld. Dat komt neer op 49,71 procent van de 1.426 geteste personen. De positief geteste mensen komen uit Paramaribo (215), Wanica (95), Commewijne (25), Saramacca (11), Nickerie (4), Para (3), Marowijne (1) en Sipaliwini (1). De resterende 354 besmettingen zijn geregistreerd onder ‘overige’. Sinds maart 2020 zijn 63.433 mensen positief getest.

In de ziekenhuizen zijn 93 personen opgenomen, van wie twaalf op de Intensive Care Unit liggen. Van 43 pati?nten is de vaccinatiestatus onbekend, 21 zijn niet gevaccineerd, twee hebben al een eerste prik gehad, terwijl 27 volledig zijn gevaccineerd. Genezen zijn 49.143 burgers, inclusief negen in de afgelopen 24 uur. In isolatie bevinden zich 41 besmette mensen.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina