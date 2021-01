In de afgelopen 24 uur zijn er 39 nieuwe positieve gevallen bijgekomen: twaalf elk in Paramaribo en Wanica, drie in Para, twee elk in Saramacca en Commewijne, één elk in Nickerie en Marowijne. Zes cases zijn ondergebracht onder ‘overige’. Er is van 274 personen een swab afgenomen; 235 testten negatief. Suriname staat op 8.403 besmettingen.