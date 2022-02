Covid-19: 31 besmettingen, 21,23 procent positief

27/02/2022 21:55

Van de 146 burgers die zich zondag op het coronavirus hebben laten testen, bleken 31 besmet te zijn. Dat komt neer op een besmettingsgraad van 21,23 procent. Suriname staat sinds de uitbraak van Covid-19 in het land in maart 2020 op 78.123 positief geteste personen.

Elf besmettingen waren in Paramaribo vijf in Wanica, drie in

Commewijne, drie in Para, twee in Saramacca en twee in Nickerie. De

overige vijf gevallen zijn geregistreerd als ‘overige’, meldt het

dashboard (https://covid-19.sr/)

op de Covid-19-website.

In de ziekenhuizen worden twintig burgers verpleegd, van wie

drie intensieve zorg behoeven. Van negen patienten is de

vaccinatiestatus onbekend, terwijl zes niet zijn gevaccineerd. Vijf

personen hebben beide prikjes gekregen.

Een burger werd genezen verklaard, waardoor dat totaal nu op

49.355 staat. Omdat er geen Covid-19-dode is gemeld bleef het

dodental stationair op 1.316, inclusief 53 deze maand.







