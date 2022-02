Covid-19: 3 overleden en 388 nieuwe besmettingen

03/02/2022 22:24 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Aan de gevolgen van Covid-19 zijn de afgelopen 24-uur 3 personen overleden. Het aantal slachtoffers van het virus staat daarmee op 11 op de derde dag in februari. Er zijn 773 personen getest van wie 50,19 procent positief is. Met de 388 nieuwe besmettingen is het totaal positieven sedert maart 2020 74.858.

De nieuwe cases werden gemeld in Paramaribo (170), Wanica (90), Commewijne (26), Saramacca (21), Para (5), Marowijne (1) en Sipaliwini (1). De resterende 74 besmettingen zijn geregistreerd onder ‘overige’.

In de ziekenhuizen zijn 74 mensen opgenomen van wie 13 in de ICU. In isolatie nu 15 personen Er zijn 2 pati?nten genezen verklaard. Het totaal aantal coronadoden sinds maart 2020 staat nu op 1.274. Genezen zijn 49.281.

