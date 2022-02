Covid-19: 3 doden, 259 besmettingen

09/02/2022 22:13 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Met de drie doden van woensdag zijn er deze maand al 28 burgers bezweken aan Covid-19. In totaal hebben sinds de uitbraak in maart 2020 291 mensen het leven gelaten.

Volgens het dashboard op de Covid-19-website (https://covid-19.sr/) zijn er in de afgelopen 24 uur 259 nieuwe gevallen gemeld. Het gros daarvan – 101 – was in hoofdstad Paramaribo. De andere besmettingen waren in Wanica (51), Commewijne (21), Nickerie (15), Saramacca (12), Para (5), Coronie (2) en Brokopondo (1). De resterende 51 cases zijn geregistreerd onder ‘overige’.

Bij de swabunits hebben zich 682 burgers gemeld, wat betekent dat 37,98 procent positief testte. Suriname staat op een totaal van 76.498 mensen die besmet zijn geraakt. In de ziekenhuizen worden 72 personen verpleegd, van wie elf op de intensivecareafdelingen liggen. Zestien pati?nten zijn niet gevaccineerd, 24 zijn volledig gevaccineerd, ??n heeft al de eerste prik gekregen, terwijl van 31 mensen de vaccinatiestatus niet bekend is. In het voorbije etmaal werd ??n burger genezen verklaard, wat dat totaal op 49.302 bracht

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina