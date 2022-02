Covid-19: 2 doden, 85 besmettingen

18/02/2022 22:00

-

Van onze redactie





PARAMARIBO –

In het voorbije etmaal zijn twee burgers overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De teller stijgt vrijdag daardoor naar 45 in februari en 1.309 sinds de uitbraak in maart 2020 in Suriname.

Er zijn 85 nieuwe gevallen van coronabesmettingen. Dat is 24,71

procent van de 344 geteste personen. Het totaal aantal positieve

cases sinds maart 2020 is nu 77.634 vermeldt het dashboard op de

Covid-19-website (https://covid-19.sr/).

De nieuwe besmettingen zijn in Paramaribo (28), Commewijne (14),

Wanica (10), Nickerie (10), Saramacca (3) en Sipaliwini (1). De

resterende negentiende besmettingen zijn geregistreerd onder

‘overige’. Het reproductiegetal, de ‘r’, staat volgens het

dashboard op de BOG-website (https://bogsuriname.com/dashboard/)

op 0,57.

Twee personen zijn genezen verklaard van het virus, wat dat

totaal brengt op 49.348. In de ziekenhuizen zijn veertig personen

opgenomen, van wie zeven op de Intensive Care Unit. Elf patienten

zijn volledig gevaccineerd, zeven zijn niet ingeent en van 22 is de

vaccinatiestatus niet bekend.







