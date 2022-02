Covid-19: 2 doden, 418 besmettingen

31/01/2022 21:47 – Van onze redactie

PARAMARIBO – De maand januari sluit af met 74 personen die overleden zijn aan de gevolgen Covid-19. Afgelopen etmaal eiste het virus 2 doden. Er zijn 418 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld onder de 1.036 geteste personen. Dat is een besmettingsgraad van 40,34 procent.

Het aantal personen in het ziekenhuis opgenomen is 109 van wie 12 in de ICU. Er zijn 17 personen genezen verklaard. Momenteel zijn er 15 personen in isolatie.

Sinds maart 2020 zijn 73.769 personen positief getest op het coronavirus van wie 49.272 genezen werden verklaard. Het totaal aantal coronadoden sinds maart 2020 staat op 1.263.

