Covid-19: 2 doden, 366 besmettingen

09/01/2022 21:33 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Twee personen zijn zondag in Suriname overleden door Covid-19. Dat brengt het sterftecijfer voor januari op negen. Sinds de uitbraak van het besmettelijke virus in maart 2020 zijn er 1.198 coronadoden in het land.

Zondag zijn er 366 nieuwe gevallen geregistreerd wat neerkomt op 50,07 procent positieven. Totaal zijn er nu 57.705 burgers besmet geraakt in het land, staat op het dashboard van de offici?le Covid-19-website (https://covid-19.sr/). Bij de swabunits hebben zich 731 mensen gemeld, van wie 365 negatief testten. De besmettingen zijn gemeld in Paramaribo (158), Wanica (42), Commewijne (15), Saramacca (8), Marowijne (4), Para (2), Nickerie (1) en Brokopondo (1). 135 Cases zijn geregistreerd onder ‘overige’.

Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen naar 62, waarbij vijf pati?nten worden verpleegd op de intensivecareafdeling. Van de totale groep zijn dertien niet gevaccineerd, 24 volledig gevaccineerd en heeft ??n persoon al de eerste prik gehad. De vaccinatiestatus van 24 pati?nten is niet bekend. E?n persoon is genezen verklaard, waardoor dat totaal nu 49.104 is. Het reproductiegetal, de ‘r’, is gedaald naar 3,72, is af te lezen van het dashboard op de BOG-website (https://bogsuriname.com/dashboard/).

Zaterdag

24 uur eerder waren er 547 nieuwe gevallen in Paramaribo (260), Wanica (71), Commewijne (46), Saramacca (12), Nickerie (7), Para (4), Brokopondo (2) en Marowijne (1). De resterende 144 cases werden geregistreerd onder ‘overige’. Bij de swabunits hadden zich 996 personen gemeld, van wie dus 54,92 procent positief testte. In totaal zijn er 57.339 burgers besmet geraakt sinds de uitbraak van Covid-19 in Suriname in maart 2020. De daling van het reproductiegetal (de ‘r’) hield voor de vierde dag aan: 4,61.

In de ziekenhuizen lagen zaterdag 41 pati?nten, van wie vier op de intensivecareafdelingen. Zestien van hen zijn volledig gevaccineerd, ??n had al de eerste prik gehad, zeven zijn niet inge?nt, terwijl de vaccinatiestatus van zeventien pati?nten niet bekend is. Zaterdag waren er geen doden en werd niemand genezen verklaard, waardoor die totalen respectievelijk op 1.196 om 49.103 bleven.

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina