Covid-19: 1overleden en 38 nieuwe besmettingen

16/12/2021 22:22 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Bij het updaten van het Covid-19-dashboard blijkt dat er in de afgelopen 24 uur 38 besmettingen zijn bijgekomen. Bij de swabunits hebben zich 343 personen gemeld. Het percentage positieven is 11,08 procent. In het voorbije etmaal was er 1 dodelijk slachtoffer van het Covid-19-virus. Het aantal doden voor december staat nu op 13.

Er is 1 persoon genezen verklaard. In de ziekenhuizen liggen nu 13 personen en op de intensivecareafdelingen 10 pati?nten. In isolatie zijn 3 pati?nten. Vanaf vorig jaar maart zijn 51.361 personen positief getest op het coronavirus van wie 27.223 genezen werden verklaard. Het totaal aantal coronadoden sinds maart 2020 staat op 1.180.

