Covid-19: 131 nieuwe besmettingen

PARAMARIBO –

In het voorbije etmaal zijn er geen dodelijke slachtoffers geregistreerd. Wel waren er dinsdag 131 nieuwe coronabesmettingen. Dat komt neer op 25,59 procent van de 512 geteste personen.

Volgens het dashboard op de Covid-19-website (https://covid-19.sr/)

zijn de nieuwe gevallen in Paramaribo (44), Wanica (32), Nickerie

(15), Commewijne (8), Para (2)en Saramacca (1). De resterende 29

besmettingen zijn geregistreerd onder ‘overige’. Vanaf de uitbraak

van het coronavirus in maart 2020 zijn 77.334 burgers positief

getest.

In de ziekenhuizen zijn 59 mensen opgenomen, van wie elf op de

intensivecareafdelingen. Tien van de patienten zijn volledig

gevaccineerd, vijftien zijn niet ingeent, een kreeg al de eerste

prik, terwijl van 33 de vaccinatiestatus niet bekend is. Genezen

zijn 49.322 mensen, inclusief drie in de afgelopen 24 uur. In

isolatie zijn vijftien personen.







