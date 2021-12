Covid-19 : 1 persoon overleden en 240 besmettingen

29/12/2021 22:17 – Van onze redactie

PARAMARIBO – In het voorbije etmaal is ??n sterfgeval geregistreed gerelateerd aan het covidvirus. Er is ??n persoon genezen verklaard. Bij de swabunits zijn 893 personen getest, van wie 240 negatief testten. Dat is 26,88 procent. In Suriname zijn nu totaal van 52.031 burgers positief getest. Deze maand zijn er 22 dodelijke slachtoffers.

In de ziekenhuizen liggen nu tien personen en op de intensivecareafdelingen 2 pati?nten. In isolatie 2 pati?nten. Sinds maart 2020 zijn 27.231 burgers genezen werden verklaard. Het totaal aantal coronadoden staat op 1.189.

