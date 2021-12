Covid-19 : 1 persoon overleden, 240 besmettingen

29/12/2021 22:17 – Van onze redactie

PARAMARIBO – In het voorbije etmaal is ??n sterfgeval geregistreerd gerelateerd aan het coronavirus. Deze maand zijn er 22 dodelijke slachtoffers. Het totaal aantal coronadoden staat op 1.189.

Bij de swabunits zijn 893 personen getest, van wie 240 besmet waren. Dat komt neer op 26,88 procent. In Suriname zijn nu totaal van 52.031 burgers positief getest op Covid-19 staat op het dashboard van de Covid-19-website (https://covid-19.sr/).

Overgrote deel van de besmettingen is in hoofdstad Paramaribo (108). De andere positieve gevallen zijn in Wanica (39), Commewijne (5), Saramacca (6), Para (3), Marowijne (1). De resterende 78 cases zijn geregistreerd onder ‘overige’.

In de ziekenhuizen liggen nu twaalf personen, van wie twee op de intensivecareafdelingen. Van de pati?nten zijn zes niet gevaccineerd, terwijl van vijf de vaccinatiestatus niet bekend is. E?n persoon is volledig gevaccineerd.

E?n burger is genezen verklaard, wat dat totaal sinds de uitbraak in maart 2020 brengt op 27.231. Volgens de website van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (https://bogsuriname.com/dashboard/) is het reproductiegetal, de ‘r’, gestegen naar 2,63.

