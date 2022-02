Covid-19: 1 overleden en 81 besmettingen

24/02/2022 22:06

PARAMARIBO –

In het voorbije etmaal is er een dodelijk slachtoffer geregistreerd aan covid-19. Het aantal overleden personen voor februari is nu 52. Op het Covid-dashboard staat dat er 81 besmettingen zijn bijgekomen. Dat is 22,75 procent van de 356 geteste personen.

Totaal zijn er nu 78.016 personen postief getest op het

Covid-19-virus vanaf de uitbraak. In de ziekenhuizen worden

momenteel 22 patienten verpleegd, van wie vier op de

intensivecareafdeling. Totaal hebben nu 1.315 burgers de strijd

tegen het besmettelijke longvirus verloren sinds de uitbraak in

maart 2020. Genezen zijn 49.352 patienten.







