Covid-19: 1 overleden en 81 besmettingen

PARAMARIBO –

In het voorbije etmaal is er een Covid-19-dode geregistreerd. Het aantal overleden personen voor februari is nu 52 en het totaal sinds de uitbraak in maart 2020 1.315.

Op het Covid-19-dashboard (https://covid-19.sr/)

staat dat er donderdag 81 besmettingen zijn bijgekomen. Dat is

22,75 procent van de 356 geteste personen. Totaal zijn er nu 78.016

personen postief getest op het coronavirus vanaf de uitbraak.

De meeste besmettingen werden gemeld in Paramaribo met 26.

Wanica en Nickerie volgden met zeventien om vijftien, vervolgens

Commewijne met acht. Para en Coronie hadden elk een positieve test.

De resterende dertien gevallen zijn als ‘overige’

geregistreerd.

In de ziekenhuizen worden 26 patienten verpleegd, van wie vier

op de intensivecareafdelingen. Van twaalf mensen is de

vaccinatiestatus onbekend, acht zijn niet gevaccineerd, terwijl zes

al beide prikjes hebben gehad.

Het reproductiegetal, de ‘r’, was volgens het dashboard op de

Covid-19-website (https://bogsuriname.com/dashboard/)

donderdag voor de tweede dag op rij 0,59. Het laagste punt deze

maand was 17 februari toen de r 0,47 was.







