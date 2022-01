Covid-19: 1 dode, 916 besmettingen

05/01/2022 21:58 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Met de 916 nieuwe gevallen woensdag, houdt de vlucht die de Covid-19-besmettingen in Suriname hebben genomen aan. Op de vijfde dag van het nieuwe jaar zijn er al 2.930 burgers positief getest. Woensdagavond werd er ook ??n coronadode gemeld, wat betekent dat er nu 1.193 mensen in het land zijn gestorven aan het virus.

Bij de swabunits hebben 1.981 burgers zich gemeld, van wie dus 916 positief testten, wat neerkomt op 46,24 procent. Gros van de besmettingen (363) was in Paramaribo, gevolgd door Wanica (150), Commewijne (36), Para (13), Saramacca (12), Marowijne (6), Nickerie (4) en Sipaliwini (3). De resterende 329 cases zijn geregistreerd onder ‘overige’. Sinds de uitbraak in maart 2020 zijn 55.376 personen besmet geraakt.

Twee mensen zijn genezen verklaard, het totaal steeg naar 27.245. Het reproductiegetal (de ‘r’) dat dinsdag 9,11 was, stond 24 uur later op 6,52, is af te lezen van het dashboard op de BOG-website (https://bogsuriname.com/dashboard/). In de ziekenhuizen worden zestien pati?nten verpleegd, van wie twee op de intensivecareafdelingen liggen.

