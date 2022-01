Covid-19: 1 dode, 395 besmettingen

28/01/2022 22:57 – Van onze redactie

PARAMARIBO – E?n persoon is vrijdag overleden aan de gevolgen van Covid-19. Het aantal overledenen voor januari staat nu op 68 en op 1.257 sinds het longvirus voor het eerst in Suriname werd vastgesteld.

Het dashboard op de Covid-19-website (https://covid-19.sr/) geeft aan dat er 395 besmettingen zijn. Daarvan zijn er 167 in Paramaribo, 71 in Wanica, 35 in Commewijne, tien in Para, negen in Saramacca, vijf in Nickerie en ??n in Coronie. De resterende 97 gevallen staan geboekt onder ‘overige’. De positivity rate was vrijdag 40,81 procent; van de 968 geteste personen testten 395 positief. Sinds maart 2020 zijn 72.943 burgers besmet geraakt.

In de ziekenhuizen zijn 102 mensen opgenomen, inclusief tien op de intensivecareafdelingen. Van 46 pati?nten is de vaccinatiestatus niet bekend, 23 hebben beide prikjes gehad, 32 zijn niet gevaccineerd en ??n persoon kreeg al de eerste prik. Acht personen zijn genezen verklaard, wat dat totaal brengt op 49.244. Momenteel zijn elf positief geteste personen in isolatie. Het reproductiegetal, de ‘r’, staat volgens het dashboard op de BOG-website (https://bogsuriname.com/dashboard/) op 0,67, een lichte stijging ten opzichte van donderdag toen de ‘r’ 0,56 was.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina