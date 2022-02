Covid-19: 1 dode, 30 besmettingen

20/02/2022 21:57

PARAMARIBO –

Het afgelopen etmaal is een persoon overleden aan de gevolgen van Covid-19. Met dat sterfgeval zijn er sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 nu 1.310 burgers overleden in Suriname, inclusief 47 deze maand.

Het dashboard op de Covid-19-website (https://covid-19.sr/)

geeft aan dat er zondag dertig besmettingen zijn bijgekomen in 24

uur, wat het totaal brengt op 77.716. Uit de data kan worden

gehaald dat van de 149 geteste personen 20,13 procent positief was.

De nieuwe gevallen zijn geregistreerd in Paramaribo (7), Wanica (6)

en Nickerie (4). De resterende dertien besmettingen staan onder

‘overige’ gemeld.

Volgens het dashboard op de BOG-website (https://bogsuriname.com/dashboard/)

is het reproductiegetal, de ‘r’, 0,61. In de ziekenhuizen zijn 32

personen opgenomen, van wie zes op de intensivecareafdelingen. Tien

patienten zijn volledig gevaccineerd, zes zijn niet ingeent en van

zestien is de vaccinatiestatus onbekend. Niemand is genezen

verklaard, waardoor het totaal stationair blijft op 49.348.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft op de

persconferentie zondagavond bekendgemaakt dat

de avondklok per 21 februari is opgeheven en een

samenscholing van meer dan vijftig personen verboden

is. De minister benadrukte dat feesten verboden

blijven.







