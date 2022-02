Covid-19: 1 dode, 22 besmettingen

26/02/2022 22:22

-

Van onze redactie





PARAMARIBO –

Met nog twee dagen in februari is het aantal coronadoden deze maand zaterdagavond met een toegenomen naar 53. Sinds de uitbraak van Covid-19 in maart 2020 in Suriname hebben 1.316 het leven gelaten als gevolg van het besmettelijke virus.

Bij de swabunits hebben zich zaterdag slechts 147 personen

gemeld, van wie 22 dus besmet bleken te zijn. Dat komt neer op

14,97 procent. In totaal zijn nu 78.092 burgers positief getest.

Achttien van de nieuwe gevallen waren in Paramaribo. De resterende

vier besmettingen waren in Wanica (2) en Nickerie (2), meldt het

dashboard op de Covid-19-website (https://covid-19.sr/).

Negentien personen worden in de ziekenhuizen verpleegd, van wie

drie liggen op de intensivecareafdelingen. Zes patienten zijn

volledig gevaccineerd, zes zijn niet ingeent terwijl van zeven de

vaccinatiestatus niet bekend is. Een persoon is genezen verklaard,

wat dat totaal brengt op 49.354. Het reproductiegetal, de ‘r’,

stijgt weer en is nu 0,79, meldt het dashbord op de BOG-website (https://bogsuriname.com/dashboard/).







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina