Covid-19: 1 dode, 166 besmettingen

01/01/2022

PARAMARIBO – E?n persoon is zaterdag in Nickerie aan Covid-19 overleden. Het aantal coronadoden in Suriname sinds maart 2020 is 1.190.

Bij het updaten van het Covid-19-dashboard blijkt dat er in de afgelopen 24 uur van de 404 geteste mensen 41,09 procent postief is. Door de 166 nieuwe besmettingen zijn nu 52.612 burgers positief getest op het coronavirus sinds de uitbraak in maart 2020.

De meeste nieuwe cases waren in Paramaribo (92). Wanica had er veertig besmettingen, gevolgd door Commewijne en Para (elk 3), Saramacca (2), Nickerie en Marowijne (elk 1). De resterende 24 besmettingen zijn geregistreerd onder ‘overige’.

Zaterdag is er ??n persoon genezen verklaard, wat dat totaal op 27.235 brengt. In de ziekenhuizen liggen nog achttien pati?nten, van wie vijf op de intensivecareafdelingen. Vier van hen zijn volledig gevaccineerd, vier zijn niet inge?nten, van de andere tien is de vaccinatiestatus niet bekend.

