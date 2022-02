Covers van Lata Mangeshkar in tv-special

24/02/2022 10:04

Sharon Singh

Volgende maand wordt tijdens een tv-special hulde gebracht aan Lata Mangeshkar.

Foto: caknowledge.com



PARAMARIBO –

Yaadgaar Orchestra brengt in maart via een tv-special hulde aan zangeres Lata Mangeshkar (92). De Indiase artieste, die op 6 februari overleed, heeft een imposante erfenis achtergelaten. In meer dan duizend Bollywoodfilms is haar typische hoge stem te horen. Mangeshkar heeft zo’n veertigduizend nummers vertolkt.

In het verleden heeft Yaadgaar Orchestra onder leiding van

muziekpedagoog Riaz Ahmadali tribute concerten georganiseerd voor

andere zanggrootheden als Kishore Kumar, Mukesh en Mohammed Rafi.

Ook voor Mangeshkar zou zo een activiteit gepast zijn. Echter,

vanwege Covid-19 is dat vooralsnog niet mogelijk, deelt Ahmadali

mee. Gepland wordt om in maart alvast een tv-special te maken met

liederen van de zangeres die in eerdere concerten van Yaadgaar

Orchestra live zijn gecoverd door lokale artiesten.

“Haar nalatenschap is enorm qua aantal, maar het gevoel is

onbeschrijfelijk, wereldwijd bij verschillende lagen van de

bevolking en dwars door alle etnische groepen”, deelt artiest

Sahienshadebie Ramdas mee. Zij groeide op met de nummers van deze

legende. “Er zijn ontelbare covers van haar liederen gezongen in

Suriname en de rest van het Caribisch Gebied.”

Ramdas deed haar intrede in de zangwereld op vjftienjarige

leeftijd toen ze meedeed aan een scholieren songfestival. Zij

vertolkte het nummer ‘Ye sama, sama hai ye pyar ka’ van Mangeshkar

en bereikte de finale. “Haar nummers zijn voor eeuwig toepasbaar.

Met haar variabele zangkwaliteiten bezingt zij onderwerpen zoals

liefde, armoede, mentale kracht van de vrouw en man, treurige

situaties, romantiek en religie. Zo een scala aan nummers is overal

ter wereld voor eeuwig toepasbaar.”

Ook Ahmadali vindt dat Mangeshkar’s nalatenschap niet alleen

haar liederen betreft, maar ook haar bijzondere toewijding, haar

zeer hoog zangniveau en haar veelzijdigheid in genre. Hij herinnert

zich als de dag van gisteren haar bezoek aan Suriname. In 1980 gaf

ze twee concerten in het Suriname Stadion met een volledig orkest

uit India. Als jongen van twaalf jaar heeft hij een bijgewoond. “We

hadden in die tijd avondklok, maar die werd speciaal voor de twee

concertdagen verzet. Daarnaast werden er bussen ingezet om fans uit

Nickerie en andere districten naar de stad te vervoeren om de

concerten bij te wonen.”







