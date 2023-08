Costo di bida pa henter comunidad y haci negoshi, practicamente no por wordo carga mas aki na Aruba

The content originally appeared on: Diario

​

Otmar Oduber refiriendo na BBO na frontera:

ORANJESTAD (AAN)— E politico y ex-minister Otmar Oduber a convoca un conferencia di prensa Diaranzon 23 di Augustus awor, den cas di su mayornan, den cual el a elabora tocante e BBO na frontera, su consecuencianan pa pueblo, y tambe riba e discusion cu tin andando den Parlamento di Aruba, pa loke ta trata RAft (Rijkswet Aruba financieel toezicht) cu Hulanda kier impone. Oduber a elabora tambe tocante Aruba su pensionadonan (AOV) y nan calidad di bida akinan.

BBO NA FRONTERA:

BBO na frontera y e consecuencianan hopi serio cu e ta trece pa nos comunidad, na e momentonan aki, ta e prome tema cu Oduber a trece dilanti. El a bisa cu ya ta tres siman cu a introduci e impuesto aki. “E ultimo biaha nos a mustra e consecuencianan grandi cu esaki lo tin pa nos comunidad. Awe, nos ta mira e realidad cu ta biba tambe den nos pueblo caminda cu prijsnan a bira mas halto. Mi ta scucha hopi biaha discusionnan riba supermarketnan y ta purba di informa comunidad, pa wak na unda e consumidor por cumpra cuminda. Pero ta tur caminda cu bo bay, vooral e dianan aki cu scol a cuminza bek, articulonan pa scol y paña pa nos hendenan a bira mas caro”.

Otmar Oduber a sigui bisa cu si mira e consecuencianan dramatico cu tin, ta mustra un biaha mas cu e decisionnan cu ta wordo tuma, sin cu ta duna e espacio necesario pa por discuti riba e temanan aki, e unico grupo cu ta carga e consecuencia di e decisionnan aki, ta e comunidad su mes. “E personanan, e habitantenan di pais Aruba, cu un biaha mas tin cu bay paga entre 40 cu 60 miyon florin adicional cu gobierno kier bay saca for di nos comunidad”, Oduber a acentua.

E ex-minister a señala cu el a bolbe trece e tema aki dilanti, pasobra dos siman pasa el a lanza su pensamento y idea, y haci un suplica na Gobierno di Aruba y na tur partido den oposicion, sea cu ta den parlamento of pafo di dje, pero lamentablemente por mira cu tur esnan cu ta papia di un politica nobo, no ta gara e peticion aki cu a sali, pa nos cuminza discuti riba gastonan di gobierno, cu mester wordo baha, controla, y evita den futuro cu mas di e tipo di medidanan aki ta bin riba nos comunidad.

“Costo di bida aki na Aruba ta haltisimo. No tin espacio mas pa nos comunidad! Nos no ta papiando akinan di popularmente bisa ‘bo ta bay crea pobreza’ no ta cuestion di bisa popularmente ‘bo tin un grupo den nos comunidad cu no por carga e consecuencianan di e medidanan cu ta wordo introduci’ pero e realidad ta simple: tur hende na tur nivel, henter nos comunidad ta sinti e prijsnan cu a bay halto enormemente y e costo di bida y di haci negoshi aki na Aruba, cu practicamente no por wordo carga mas”, Otmar Oduber a señala.