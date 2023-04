Corupcion ta traicion contra hende y pais!

The content originally appeared on: Diario

E baile facil pa haya aceptacion social den e mundo encanto

*Fondo pa asistencia di Parlamentario ta prueba di abuso

*Reforma mester cuminsa den motibo cu ta drenta politica

ORANJESTAD(AAN)—Kico ta politica? Pakico e palabra bunita aki ta resona?

Politica ta e instrumento democratico, pa Pueblo por busca y traha riba e mihor interes di tur ciudadano y asina transforma un nacion den un paraiso na mundo.

Huez ta bay dicta sentencia den e caso Avestrus cu a duna e prueba na Aruba, con e bida di un politico di Aruba por habri porta pa e baila drenta den un mundo, un ambiente social di mas halto di e nacion y mundo, caminda e lo por sinta na mesa cu e hendenan mas poderoso na mundo.

Si tin guera, si tin tanto desaster y desesperacion mundial, ta pa e simpel hecho cu politica den demasiado caso no ta inspiracion pa sirbi e pais, pero ta un instrumento pa na un forma facil hende bira rey y keda rey si ta posibel pa generacionnan largo.

Pa analisa kico a pasa cu politica na mundo por bay puntra Putin. Pero personanan cu ta biba den e mundo cu tanto kier bebe veneno mes basta nan por ta parti, ta bon na haltura di e forma cu den e circulonan aki por mira con politiconan ta gosa di un ambiente social cu nunca nan a pensa di conoce y spart placa di Pueblo cu sapato, cu shimis, carson, cu nan ta cumpra cu placa di Pueblo pa representa Pueblo cu ta un deber cu hopi bez ta wordo cambia den representa nan propio interes.

Pakico tanto politico tin miedo di perde nan stul? Pasobra ni como director di un empresa priva, nan por landa den placa y beneficio manera nan por haci den politico sigur si nan tin mente corupto.

Mientras hopi hende den Pueblo no tin placa ni pa bebe un glas di awa, placa di Pueblo ta bira placa pa fiesta; pa reuni den Parlamento durante horario cu ta haci posibel pa cumpra cuminda pa nan come, enbez di planea reuinion na un forma cu nan ta bay cas y come na cas manera casi tur Arubiano ta haci.

E sistema cu democracia ta haya contenido den politica mester cambia.

Aruba ta paga Miembronan di Parlamento y di Gobierno salarionan cu hopi no ta gana pa medio di nan trabou, cu no semper mester ta di hende sabi pa produci placa.

E cantidad di hora cu un Miembro di Parlamento ta traha ta produci un suma di placa cu ta mucho mas halto cu loke cualkier hende ta gana cu su trabou.

Cualkier trahador ta produci mucho mas tanto cu un Miembro di Parlamento of di Gobernacion, sabi of bobo, si tene cuenta cu e placa cu nan ta gana y e beneficionan cu nan tin.

Parlamento tin hasta un fondo pa na lugar di nan bay busca informacion na henter e aparato gubernamental cu nan tin pa haci nan trabou, nan paga expertonan pa bisa nan kico nan mester haci, kier meen con nan mester traha y asina mes, ta scandal ta sigui rementa.

Aparentemente den mundo politico hende ta bira sabi na forma robez, pero si segun e posibilidad di bay participa na e gruponan elitario mas halto cu tin na mundo, mientras Pueblo ta paga hasta pa nan sapato.

Nos ta respeta e Miembronan di Parlamento cu ta haci nan trabou pa no papia mes di Gobernantenan cu ora nan papia no ta pa crea fantasia pa nan keda politicamente na bida pero pa mustra kico nan ta haci pa Aruba.

Kico caso Avestrus tabata? Mas de lo mismo cu a sink Aruba cu abuso financiero di Aruba y abuso di e oportunidad cu puesto den Parlamento of Gobernacion ta duna hende?

Awe reforma mester cuminsa. Pakico hopi politico tin miedo pa bay cas? Pasobra fiesta a caba. Mester traha pa come, pa baila pa haci regalo.

Ora hende bandona politica, porta pa hopi corupcion ta cera pa su persona pasobra no ta sinta riba schouder di hende pa hunga rey chikito mas; no tin tereno ni permiso ni otro beneficio di Pueblo pa hunga Sinterklaas pa por bay baila y fiesta.

Corupcion ta traicion contra pais y contra hende y ta wordo usa den puestonan y profesionnan cu por haci hende sinti nan mes rey.

Pa democracia triunfa, mester scrap loke ta pasa. Politica mester bira e rio cu ta conduci na un miho futuro pa e pais y pa hende y no pa elevacion di hende cu sin porta facil, no tin entrada na sociedad y na e bida dushi cu nan mes no por paga!