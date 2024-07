Corte di Husticia a aumenta e condena di ex-minister Sevinger na 4 aña despues cu Corte di Prome Instancia a conden’e na 1 aña

The content originally appeared on: Diario

Despues cu e ex-minister mes a apela señalando riba su inocencia,

ORANJESTAD (AAN): Un otro tema di gran interes cu a wordo trata Dialuna mainta durante e Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, ta e condena di ex-minister Benny Sevinger.

Diabierna pasa 12 di juli, Corte Comun di Husticia di Aruba a duna su veredicto den e caso Avestruz. E caso Avestruz inicialmente tawata den Corte den Prome Instancia y eynan e ex-minister encarga cu Infrastructura Benny Sevinger a haya 1 aña di castigo. E tempo ey el a dicidi di apela pa asina mustra su inocencia. Awor den apelacion, Corte Comun di Husticia, a aumenta e castigo di 1 aña pa 4 aña.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta señala cu esaki ta un aumento considerabel y cu no ta algo comun y p’esey a hala hopi atencion. Durante e veredicto e hues a bisa cu por medio di e sentencia di ex-minister Sevinger e kier duna un señal cla cu corupcion no ta aceptabel y corupcion ta conduci na castigonan severo. Esaki ta un bon señal atrobe pa nos tur, cu integridad no ta algo cu por negocia of hunga cu ne.

Prome Minister indica cu na e momento aki tin un persona den Parlamento di Aruba, cu no ta simplemente un sospechoso sino e tin un condena di dos instancia. Legalmente no por forsa ex-minister Sevinger pa sali di Parlamento pasobra un persona cu un condena si por ta den Parlamento sinta. E mandatario ta sigui splica cu si ta trata di un caso di un minister, si lo ta diferente. E ley nobo cu Parlamentario Edgard Vrolijk y Minister Rocco Tjon a pasa tocante di e screening y integridad ta stipula cu si un minister bira sospechoso, e mester retira inmediatamente.

Prome Minister ta indica cu su partido a pone un standard hopi halto den Parlamento cu nan si no ta traha cu un persona cu ta sospechoso. Si un parlamentario di e coalicion bira sospechoso, e tin cu hala un banda. Na 2021 esaki tawata e motibo cu a baha e gobierno, un parlamentario den coalicion a bira sospechoso, e no kier a baha y Gobierno a mustra cu no kier sigui goberna asina.

“Desde 2017 cu mi a bira minister encarga cu integridad, mi a pone integridad hopi halto riba lista di prioridad di Gobierno. Nos a bin cu hopi regla, nos a bin cu e instituto Bureau Integriteit Aruba caminda tur hende por meld cosnan cu nan ta mira cu ta un kiebro di integridad y lo wordo atende eynan y nos a percura pa fortifica e liña di husticia pa haci investigacionnan aki tambe.

Papiando den number di mi Partido, nos a duna ehempel tambe cu kiebro di integridad den nos partido tin consecuencia. Mi ta spera cu tur hende por reflexiona riba e veredicto di diabierna, specialmente doñonan di curpa y e partidonan envolvi cu ta sostene señor Benny Sevinger den Parlamento. No ta solamente partido AVP, pero tambe partido MAS, partido Accion 21 y tambe Parlamentario independiente Gerlien Croes ta sostene ex-minister Benny Sevinger den Parlamento. Esaki ta un momento di reflexiona y ohala nan tambe por tuma e momento aki como un reflexion pa asina hunto nos por mustra henter Aruba kico di berdad nos ta pensa di integridad y si nos tur ta riba e mesun liña. Poco poco nos ta yega mas cerca di e meta cu nos kier yega”, Prome Minister a enfatisa.