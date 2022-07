Corda registra tur articulo personal prome cu viaha pa exterior

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN)- Manera ta conoci, Departamento di Aduana tin e autoridad pa supervisa importacion, exportacion y transito di mercancia.

Un parti di e autoridad aki ta consisti di e tarea di impone y recauda impuesto di importacion y accijns.

En conexion cu e tarea menciona y pa garantisa un viahe placentero pa cu vakantie grandi, ta pidi tur viahero pa registra nan articulonan personal via e formulario Tijdelijke Uitvoer.

Formulario Tijdelijke Uitvoer: Departamento di Aduana ta recomenda viaheronan pa registra articulonan personal manera laptop, celular of tablet na oficina di Aduana na aerocargo of na aeropuerto. Esaki ta conta solamente pa articulonan cu no tin comprobante cu a cumpra e producto aki na Aruba of cu a yega di cumpr’e den exterior y cu e derecho di importacion ya ta paga.

E formulario ta un comprobante cu e persona a sali cu e articulonan for di Aruba y e ta pa evita cu mester paga impuesto riba e articulo aki na momento cu e regresa bek.

Tur viahero por download e formulario di Tijdelijk Uitvoer for di riba nan website y yena e formulario di adelanta. Por haye na:

www.bit.ly/aduanaaruba

Corda cu mester pasa registra esaki prome cu biaha na oficina di Aduana pa e formulario por ta valido.