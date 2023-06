Corda cu for di luna di April Serlimar ta factura mensualmente

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Pa mantene pueblo optimalmente informa, Serlimar ta comunica lo siguiente:

Durante segundo kwartal di aña 2023, Serlimar a introduci un tarifa nobo como tambe facturacion mensual pa e servicio di recoge y procesa e desperdicio residencial. E prome kwartal, esta lunanan di januari, februari y

Entrante april ta factura mensualmente

Entrante luna di april 2023 ta factura tur luna. Den caso cu ricibi factura di cual a haci pago completo caba y prome cu ultimo fecha di pago, considera e factura como no valido y/of descarta esaki.





Tarifa nobo entrante luna di april 2023

E adaptacion ta concerni unicamente e tarifa normal, pues pa Adulto Mayor y esnan den bijstand no tin cambio.

Servicio di un (1) container (240 liter), tarifa ta bira Afl. 32,00 pa luna, Afl. 372 pa aña 2023.

Servicio di dos (2) container (480 liter), tarifa ta bira Afl. 41,00 pa luna, Afl 483 pa aña 2023.

Servicio di tres (3) container (720 liter), tarifa ta Afl. 70,00 pa luna, Afl 840 pa aña 2023.

Adultonan Mayor cu ta cobra solamente pensioen di SVb y ta forma un famia te cu dos persona cu ta dependiente di e pensioen di SVb, ta keda paga e mesun tarifa actual di Afl. 10,00 pa luna. E tarifa aki ta pa e servicio di un (1) container solamente.

Personanan cu ta cobra onderstand: tarifa di Afl. 0,00 ta keda vigente. Esaki ora ta ensera un (1) container.

Encaso cu a paga aña 2023 adelanta segun e tarifa bieu, sea informa cu tin un diferencia pendiente pa paga.





Ultimo día di pago ta dia 14 di luna.

Sea informa cu si pago drenta despues di dia 14 di luna, lo cobra Afl. 5.00 extra.





Aplica pa factura digital durante aña 2023

Esaki ta mas facil y mihor pa medio ambiente y ta yuda reduci gastonan di imprenta y reparticion. Pa por ricibi e facturanan mensual digital, por manda nos un e-mail na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., cu nomber y fam, adres y number di telefon. Tambe por scan e QR code riba e factura unda cu lo por yena tur datonan.