COP Challenge tegen overgewicht kinderen

Margriet Nouh-Chaia Van Dijk overhandigt het verslag met presentje aan de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar-Sukul

PARAMARIBO –

Het gaat niet goed met het gemiddelde lichaamsgewicht van kinderen in de wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) luidt de noodklok over kinderen die lijden aan obesitas. 38,2 miljoen kinderen van onder de vijf jaar kampen met overgewicht. Aan die oproep om hier direct iets aan te doen, initieerde de Rotary Club of Paramaribo Residence het project Childhood Obesity Prevention (COP) Challenge.

Twee maanden lang werden dertig niet-Rotarians bij elkaar gezet

om in familieverband, dus ouder en kind, en onder begeleiding van

een sportinstructeur en een dietist te werken aan een gezondere

leefstijl. Want hoe kun je het beste een gezonde leefstijl en het

probleem van kinderobesitas (aan)leren, “dan zo jong mogelijk

daarmee te beginnen en dan ook nog eens samen met je vader of

moeder?” stelt Margriet Nouh-Chaia Van Dijk, president van de

Rotary Club of Paramaribo Residence.

Twee maanden lang werd er niet alleen flink bewogen in de gym of

samen gewandeld op straat. Ook werd er met een professioneel oog

gekeken naar het eetpatroon en de voeding van de deelnemers. Want

zowel goed bewegen als gezonde voeding zijn twee belangrijke

componenten om een gezonde leefstijl te creeren. Bovendien wordt

het obesitasprobleem – onder jongeren – in de ban gezet.

Veel achter de schermpjes

Veel mensen willen afvallen. Iedereen wil toch normaal een trap

kunnen oplopen en niet hijgend bovenkomen? werpt Nouh Chaia Van

Dijk retorisch op. Het project is niet gekoppeld aan een stringent

dieet, maar met zijn allen werken aan gezonde voeding en veel

bewegen, onderstreept Nouh-Chaia Van Dijk.

Ook Rakesh Gajadhar-Sukul, directeur van het ministerie van

Volksgezondheid, is ingenomen met het COP Challenge-project. Want

de overheid wil fors inzetten op preventie. Immers voorkomen is

beter dan genezen, stelt de directeur. Gajadhar-Sukul merkt verder

op dat de jeugd tegenwoordig veel tijd achter de schermpjes zit en

in vergelijking tot vroeger zich veel minder bezighoudt met het

bewegen in de buitenlucht.

Dat zou door middel van dit project weer gestimuleerd kunnen

worden door samen in gezinsverband te gaan sporten en gezond te

gaan eten. Verder merkt Gajadhar-Sukul op dat obesitas aanzienlijk

scoort in het Caribische gebied. “Mensen met obesitas, hoge

bloeddruk en suikerziekte hebben verhoogd risico op hart- en

vaatziekten. Dat moet aangepakt worden. Want nu al hebben we moeite

op de begroting om alle ziektekosten te dekken, maar als we nu

niets doen, hebben we straks na tien, twintig jaar een nog veel

groter probleem”, de directeur Volksgezondheid.







