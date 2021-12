Controlnan ta bay sigui y Polis no ta bay tolera agresion den ningun forma

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Alto Comisario di Polis Vanessa Tjon – Kock a expresa di ta bastante disgusta y desapunta riba comportacion di e ciudadanonan den prome siman despues cu a kita medida.

“Ta increibel pa wak cu pa prome siman cu no tin medida na Aruba nos tabata na e forma ey pa loke ta trata orden publico”, segun e Alto Comisario durante un conferencia di prensa Dialuna.

“Pa boso haya un idea kico tur a tuma lugar den 1 weekend na Aruba, nos ta papiando di 60 dalmento”.

Tabata tin bringamento na gran escala na diferente lugar nocturno, segun Tjon-Kock.

El a splica cu te hasta un agente policial a wordo agredi, te cu e mester a bay hospital.

“Ora cu e polis pa di 6 biaha a bay na un establecimento nocturno pa bisa cu esaki no ta e sistema pa tene e fiestanan aki, naturalmente ningun hende ta di acuerdo y nos ta cuminza agredi polis”, segun e Alto Comisario.

El a bisa cu hopi a pidi pa tene cuenta cu e situacion economico di Aruba y pa flexibiliza medida, pero hopi no a tene cuenta cu nan propio comportacion.

“Nos no por keda cu medida aña aden y aña afo, pero no mester bira tampoco algo unda cu cuerpo policial tin cu bay tene bo man y como doño di establecimento constantemente bisabo cu bo tin cu tene cuenta cu reglanan”, segun Tjon-Kock.

El a splica cu e controlnan no ta bay stop y cuerpo policial no ta bay tolera of acepta agresion di ningun hende y den ningun forma.

“Na momento cu nos ta haciendo nos trabao, ya caba nos ta wordo confronta cu diferente riesgo y nos tin cu cumpli cu nos trabao pa garantiza bo seguridad”.

Si aworaki doñonan di establecimento en particular no ta compronde kico ta pasando na Aruba y bosonan no ta compronde cu nos tur mester tene nos mes na regla, nos ta bay haya nos den mas y mas di e tipo di casonan aki, unda cu establecimentonan lo wordo cera, segun e Alto Comisario.