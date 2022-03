Controle van de ECD in Paramaribo, Wanica, Para en Commewijne

22/03/2022 17:54

Onhygienische toestanden trof de ECD bij controle aan.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en technologische Innovatie (EZ) heeft de afgelopen periode geintensiveerde controlewerkzaamheden verricht in diverse ressorten van de districten Paramaribo, Wanica, Para en Commewijne. Tijdens de controlewerkzaamheden, in opdracht van minister ad-interim Rishma Kuldipsingh, zijn er diverse overtredingen geconstateerd.

Op verschillende producten zoals thee en babyvoeding zijn de

prijzen direct teruggedraaid, omdat deze volgens het onderzoek van

de ECD-ambtenaren buiten de toegestane winstmarge waren geprijsd.

Andere geconstateerde overtredingen waren niet geijkte weegschalen,

geen prijsaanduidingen en onhygienische toestanden.

Op dinsdag is de controle uitgevoerd in de winkels Gopie markt,

Anand’s Markt en bakkerij Xue Mei Zhou in de ressorten Rainville en

Blauwgrond. Gopie markt is tot vrijdag gesloten, vanwege de slechte

hygiene aangetroffen. Anand’s Markt is aangemaand om de winkel te

ordenen en correcte prijzen te plaatsen. Er zal volgend week een

hercontrole plaatsvinden in bakkerij Xue Mei Zhou, waar is

geconstateerd dat de weegschaal niet was geijkt.

Volgens minister Kuldipsingh zal er harder worden opgetreden

tegen winkeliers die zich niet houden aan de wettelijke regelingen

en vergunningsvoorwaarden en zal vanaf nu het principe “name shame”

worden toegepast, meldt de Communicatie Dienst Suriname.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina