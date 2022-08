Control di prijs di producto den ‘canasta basico’ ta tuma lugar tur dia

The content originally appeared on: Diario

Minister Geoffrey Wever ta indica:

ORANJESTAD (AAN): Controladornan di Departamento di Asunto Economico, Industria y Comercio (DEACI) ta haci control tur dia riba prijsnan di productonan (canasta basico) na tur supermercado y minimarket den tur districto na Aruba. Asina minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever a informa.

E control diario di prijs maximo ta necesario pa garantisa cu no tin abuso di prijsnan di productonan regula door di Minister di Asuntonan Economico, cu den boca di pueblo ta conoci como e “canasta basico”.

Durante un control di prijs di productonan por haya algun cu no ta cumpli cu e prijsnan stipula pa ley, aunke esaki no sa pasa hopi. Unabes constata un abnormalidad, e controlado lo pidi pa e supermercado of minimarket adapta e prijs di biaha.

Stipulacion di prijs maximo ta regla den e ley “Prijzenverordening AB 1991 no. GT 17”. E prijzenverordening ta duna Minister di Asunto Economico e autoridad pa stipula e prijs maximo pa diferente producto si e prijs cu comerciantenan ta pidi pa e productonan ta afecta e interes comun.

Mirando e subida di prijsnan internacional di varios producto di consumo y e situacion financiero dificil di e ciudadano, Minister Wever recientemente a amplia e canasta basico.

E Canasta Basico actualmente ta contene e siguiente productonan:

rijst

pasta-spaghetti

havermout

cornflakes

bloem

thee

koffie (poederkoffie)

babyvoeding

melkpoeder

spijsolie (slaolie)

melk in blik

melk houdbaar in tetrak of fles

aardappelen

peulvruchten (w.o. bonen en erwten) al dan niet in luchtdichte verpakking

vlees, gedroogd, gezouten of gerookt, bereid of verduurzaamd in blikken, in bussen of andere luchtdichte verpakking

vis, diepgevroren, bereid of verduurzaamd in blikken, in bussen of andere luchtdichte verpakking

groenten, diepgevroren, bereid of verduurzaamd in blikken, in bussen of andere luchtdichte verpakking

vruchten, diegevroren of gedroogd

pindakaas

geneesmiddelen (medicijnen)

kippeëieren

kip, diepgevroren en/of gekoeld, geheel of in stukken

rundvlees, diepgevroren en/of gekoeld, in stukken of in delen

maïsmeel (funchi), grutten van maïs

grof gemalen maïs gemengd voer voor varkens, voor runderen en paarden, voor pluimvee

babyluiers

desinfecterende middelen voor persoonlijk gebruik

desinfecterende middelen voor huishoudelijk gebruik

elektrolyten en mineralen drank

wc-papier

beschermende uitrusting