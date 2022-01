Consumentenprijzen met 1,3 procent gestegen

28/01/2022 02:00 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname (ABS) heeft de voorlopige cijfers over prijsstijgingen voor de maand december 2021 gepubliceerd. Gerekend over de periode november tot december 2021 zijn de consumentenprijzen gestegen met gemiddeld 1,3 procent. Het betreft prijzen opgenomen vanaf 1 tot en met 31 december 2021.

De prijzen gedurende twaalf maanden vanaf december 2020 tot en met december 2021 zouden volgens het ABS met 60,6 procent zijn gestegen. In de consumentenprijsindex zitten 316 items en prijsopnames worden verricht bij ongeveer 360 meetpunten. In Paramaribo en Wanica bij 170, Nickerie 115, Coronie en Saramacca 105, Commewijne 120 en Para 120 meetpunten.

Het ABS meldt in zijn publicatie dat de consumentenprijsindex een maat is om de gemiddelde verandering in de prijs van goederen en diensten vast te stellen. De index is volgens het ABS geen index die de kosten voor levensonderhoud vaststelt, omdat er vaak sprake is van verandering in de prijzen en ook de keus van de consument van goederen die wel of niet in de index worden opgenomen.

