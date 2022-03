Consumentenkring wil strengere prijscontrole

04/03/2022 10:04

Arjen Stikvoort



Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

“De producten die in westerse landen worden geproduceerd zullen duurder worden en de transportkosten zullen niet achterblijven. Ook Suriname zal daar last van ondervinden. Het is een boemerangeffect.” Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring Suriname, stelt dat door de oorlog tussen Rusland en Ukraine de ene prijsverhoging zal leiden tot de andere.

Hij vindt dat de Economische Controledienst van het ministerie

van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

daar extra alert op moet zijn. Overigens, Alleyne noemt de

prijsstijgingen begrijpelijk, maar waarschuwt voor misbruik van de

situatie. “Er wordt een soort risicofactor ingebouwd, waardoor

producten onnodig duur worden. Alleen al door het horen dat er

mogelijk prijsverhogingen komen, worden de prijzen verhoogd”,

schetst hij de situatie.

Naast een zorgvuldigere prijscontrole, die nu ver benedenmaats

functioneert, moet er een betere begeleiding naar het bedrijfsleven

komen die moet leiden tot een evenwichtigere prijscalculatie. “Als

dat zou plaasvinden, zou het voor de burger een stuk draaglijker

zijn.” Het gaat volgens hem om met name levensmiddelen die worden

geimporteerd, “maar ook de producten die hier worden geproduceerd

zullen onderhevig zijn aan prijsverhogingen, omdat de regering

marktconforme prijzen wil hanteren voor benzine”.

Niet vanzelfsprekend

Ook Gretl Wolfram, voorzitter van de Winkeliers- en

Ondernemersvereniging Suriname (WOVS), verwacht dat door de oorlog

de prijzen in de winkel zullen stijgen. Maar dat er misbruik van de

situatie wordt gemaakt door extra verhoging kan volgens haar niet

met zekerheid worden gezegd. “Want dan blijven de ondernemers

waarschijnljk zitten met hun producten. De mensen hebben

eenvoudigweg het geld niet om ze te kopen.”

Een product als bijvoorbeeld tandpasta zullen de mensen dan niet

meer zo snel kunnen kopen als deze door de oorlog van bijvoorbeeld

SRD 80 naar SRD 120 gaat met een extra verhoging tot SRD 150. De

omzet is al behoorlijk teruggevallen, zegt Wolfram, omdat

consumenten het geld er niet voor hebben. Wat vroeger geen

‘luxegoederen’ waren zijn dat nu wel door de prijsverhogingen.

Ook meel- en graansoorten kunnen in prijs stijgen. Een groot

deel ervan wordt geimporteerd, zegt de WOVS-voorzitter. “De

brandstofprijs in Nederland is flink gestegen. Die verhoging zal

worden doorberekend door de groothandelaar en de leverancier.

Hierdoor zal ook de kostprijs, waar alles van afhangt, zorgen voor

een hogere prijs van het product in de winkel”, verklaart

Wolfram.







