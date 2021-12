Consumentenkring: ‘Financiële correctie van de schijnwelvaart’

Het moet de kleine man ten goede keren nu het sein van het Intermonetair Fonds voor Suriname op groen staat, is de stellige mening van de voorzitter van de Consumentenkring Albert Alleyne. “Het is lastig voorspellingen te doen, maar als we zaken op een rij zetten hopen we dat de regering nu eindelijk gaat doen, wat ze gezegd heeft te zullen gaan doen. Want de verkiezingsbeloftes hebben de ‘kleine’ man niet bereikt. Integendeel. Wat we nu ervaren is dat de rijken alleen maar rijker worden, en de armen armer.”