Construccion di edificionan na Aruba mester tene cuenta cu temperatura halto y fenomeno di cambio di clima

Departamento di Medio Ambiente:

ORANJESTAD (AAN): Aruba ainda ta den desaroyo, esaki no kiermen cu nos mester keda construi sin fin of sin tene cuenta cu e circumstancianan di e naturalesa of medio ambiente. Nos mester adapta y incorpora desaroyo sostenibel ora di construi edificionan.

Kico esaki ta significa den e mundo di construccion? Nos sa cu antes nos adultonan mayor a construi edificionan na nan manera cu locual tawata disponibel. Nos a yega di mira con a rosa terenonan completamente sin cu ta haci un analisis di e beneficionan di di conserva matanan of barancanan. Pero nos tin cu siña di e foutnan y haci cosnan na un manera cu ta considera e caracteristicanan natural of e retonan di nos clima cayente.

DNM su tarea ta uno di conscientisa riba temanan di naturalesa y medio ambiente y ta mira e necesidad di trece dilanti cu desaroyadornan, contratistanan y arkitectonan en general mester incorpora diseñonan cu ta tene cuenta cu nos clima local y tambe e fenomeno di cambio di clima y e consecuencia cu esakinan por tin pa Aruba.

Nos no por keda bira lomba pa e realidad cu construccion di edificionan mester bay man den man cu inovacion pa atende e retonan climatico nos dilanti. Ta mihor pa nos ta prepara pa fenomeno manera subida di nivel di lama , tormentanan severo, temperaturanan extremo y tambe inundacionan of erosion. DNM ta desea cu e relato aki promove inovacion y asina sugeri cambionan ora di construi edificionan of haci renobacionan den constrcuccion.

Antes nos grandinan tawata construi casnan y edificio dependiendo di e direccion di biento, tawata tene cuenta cu pasada di awa, no ta construi den saliña y rooinan, ta considera e calidad y fertilidad di e suelo. Tambe cualidad importante tawata unda por cria bestia asina nan por a bay mondi pa busca cuminda y awa. E calidad di suelo pa planta pa consumo di entre otro boonchi, maishi y fruta. Tambe a conoce casnan cu regenbak, pa colecta awa di yobida. No ta permiti construccion di regenbak mas, pa motibo di salud publico. Door cu esaki por bira un criadero di sangura. Den temporada actual por mira contruccionnan cu no ta tene cuenta cu pasada di awa. Hopi biaha e awa di yobida mester busca su pasada.

Den caso cu a construi den rooi esaki por debilita e fundeshi di un construccion. Casnan ta debilita y sak den otro formando peliger pa e habitante y gastonan halto y tin biaha ireparabel. Na Aruba, e arkitectura a cambia basta y casnan moderno ta wordo traha cu dak plat asina ta pone cu e temperatura halto y cayente no ta haya e posibilidad di scapa y sali pafor. Temperatura halto den cas ta pone cu hendenan ta bay instala y inverti den airco pa tur parti di cas. Mas uzo di coriente ta significa mas consumo di fosil fuel, esaki consecuentemente tin atrobe su impacto negativo den e medio ambiente.

E retonan di un economia debilita y caida den forsa di entrada pa motibo di e pandemia ta pone mas presion cu nos hendenan no por wanta gastonan halto di coriente y awa. P’esey ta bon pa ta prepara. Esaki kiermen tene cuenta cu mester construi na un forma cu casnan ta keda fresco, construccion cu ta prepara pa colecta awa di yobida, no den rooinan of na costanan. No obstaculisa pasada di awa cu ta bay pa damnan cu ta sirbi pa nos cunukeronan y pa e bestianan. Construccion na nos costanan mester considera subida di nivel di awa, mester innova y inverti mas.

E localidad di nos isla tambe ta pone cu nos ta vulnerabel pa cu e impactonan di cambio di clima. Hopi actividad humano y actividad economico ta tuma lugar na costa di e isla manera recreacion, piscamento, waf y turismo crusero. Hustamente akinan ta caminda cu den caso di eventonan natural desastroso ta haci dificil pa nos por recupera rapido pa motibo di nos capacidadnan limita.

Locual hendenan por haci pa ta mas resiliente y inova? No kita tur mata ora di construi edificionan. Planta mas mata rond di cas, e ta yuda tene e temperatura rond di bo cas abou. E maneho Build with Nature tambe ta duna instruccion ta con e construccion riba un tereno mas grandi cu 700 meter cuadra mester pasa un proceso di aanlegvergunning via DIP. Caminda no ta permiti pa kita cierto cantidad di mata y mester inventarisa e localidad pa especienan protegi. Por laga instala regengoot pa colecta awa den tankinan cera, asina no ta forma peliger pa salubridad publico. Inverti den airconan inverter, colecta e awa condensa y uza esaki pa irigacion. Inverti den energia sostenibel y alternativo manera panelnan solar, asina ta bira independiente di fossil fuel.

Con nos por bira “Climate smart”? Con pa bira mas resiliente pa cu e cambio di clima? Componentenan di cambio di clima manera subida di nivel di lama ta forma menasa grandi pa e parti natural di e isla. Por laga evalua e riesgonan di e infrastructura presente. Tin areanan ya caba conoci pa departamento pa preveni calamidad (BRA) cu ta forma peliger di inundacion ora di yobida fuerte. Condicion severo di clima tambe por inclui secura di termino largo. Esaki tambe tin su consecuencia pa cu perdida di vegetacion y erosion di suelo fertil.

UNEP a prepara un guia di practica pa cu resiliencia di edificionan y comunidadnan den cuadro di cambio di clima pa asina adapta, mehora resiliencia y mitiga riesgonan.

DNM ta comparti un parti grandi di e informacion aki tambe cu comunidad pa asina nos ta mihor prepara pa futuro na Aruba. Ban ta mihor prepara construyendo edificionan resiliente.