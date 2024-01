The content originally appeared on: Diario

Ministro Geoffrey Wever:

ORANJESTAD (AAN): Despues cu na december ultimo Minister Geoffrey Wever a ricibi oficialmente e Programa Nacional pa combati e economia informal na Aruba di e Comision Combati Economia Informal, Conseho di Minister a ricibi un presentacion detaya riba esaki.

Na 2021 investigacion di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria hunto cu Prof. Schneider a conclui cu e balor di actividadnan economico den e sector informal ta 20% di e producto interno bruto.

Economia informal ta actividadnan economico cu simpelmente bisa no ta cumpli cu leynan existente. Esaki ta encera entre otro no ta inscribi na Camara di Comercio, no tin permiso pa haci negoshi y no ta registra na Departamento di Impuesto. Esaki ta nifica cu esnan activo den e sector informal no tin e gastonan cu esnan cu si ta cumpli cu leynan. Esaki ta crea un situacion di competencia inhusto pa companianan cu si, na e manera corecto, ta cumpli cu nos leynan.

Riba peticion di minister Geoffrey Wever, conseho di minister a duna su aprobacion pa instala un comision pa traha un plan nacional pa combati e economia informal na Aruba. E comision a wordo instala riba 10 di mei 2023 y ta consisti di representantenan di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, Departamento di Impuesto, Directie Arbeid en Onderzoek, Sociale Verzekeringsbank y Aruba Trade and Industry Association.

Conseho di Minister a ricibi un presentacion riba e plan nacional pa combati e economia informal di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria cu alabes ta presidente di e Comision Combati Economia Informal. E Programa Nacional ta contene diferente accionnan pa combati e economia informal na Aruba pa e periodo 2024- 2027. Trabao di e comision lo sigui enfoca riba implementa e diferente accionnan y lo entrega cada aña un relato riba tur e trabao haci y lo monitor tambe e implementacion di e accionnan.

Nos desaroyo economico ta depende grandemente di nos comerciantenan cu ta inverti y crea e cuponan di trabao y ta cumpli cu nos leynan. Ta importanta garantiza cu e punto di salida ta igual pa tur comerciante segun minister Geoffrey Wever. E Programa Nacional cu ta contene diferente accionnan ta e prome stap di sector publico y priva pa hunto combati e economia informal.

Minister Geoffrey Wever kier a gradici Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, pa e presentacion amplio na Conseho di Minister riba e Programa Nacional pa combati e economia informal cu ta e resultado di e cooperacion entre Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, Departamento di Impuesto, Directie Arbeid en Onderzoek, Sociale Verzekeringsbank y Aruba Trade and Industry Association.