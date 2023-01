Conocido delincuente a purba na huy di Polis riba su Scrambler Bike pero envano

The content originally appeared on: News Americas Now

Diario

ORANJESTAD (AAN): Riba prome dia di aña, esta Diadomingo 1 di Januari 2023, net ora cu unidad di Polis di Playa ta coriendo anochi trempan pa 6:50 pm bayendo pariba riba Avenida Alo Tromp na altura di Cas di Partido AVP, nan a mira con un motorcycle tipo Scrambler Bike a drenta direccion prohibi riba Koningstraat.

Mirando esaki socede, Polis a bay directamente tras di e Scrambler Bike aki, y a dune un señal pa stop cu sirena y

zwaailicht, pero e manehador no a cumpli cu esey.

Polisnan e ora a dicidi sigui tras di e Scrambler Bike, y a pone Central di Polis mesora na altura di tur detaye. Yegando banda di Refresqueria Mayor, e motociclista a dal un birada na su man robez pa subi Weststraat, y despues mesora banda di Fruteria Virgilio el a bira na man robez atrobe pa drenta Boliviastraat. El a sigui core, y a bira na man drechi drenta Nicaraguastraat y na final di e caya el a bira na man drechi pa subi Braziliestraat.

Ora cu el a yega dilanti Win Lee Supermarket, el a djis bira man drechi y a core den verboden bay zuid riba Weststraat. Ora cu el a yega na Avenida Alo Tromp, el a bira man robez pa drenta e caya, y despues mesora a bira man drechi pa bay den Visstraat, y despues drenta man robez pa subi Ranchostraat den direccion prohibi. El a yega te na cruzada di Kowloon Restaurant, y aki el a subi Emmastraat bay nort den direccion prohibi.

Aki Polisnan a bolbe dune un señal pa stop, pero el a sigui neglisha esaki. El a sigui core roekeloos bay nort den verboden riba Emmastraat, y a core te ora el a yega na cruzada di Professor Lorentzstraat. Aki atrobe Polisnan a dune señal pa stop, pero el a sigui neglisha.

El a sigui core bay panort den verboden riba Emmastraat, pasa bay te ora cu el a yega na e cruzada di Santa Helenastraat cerca di e campus di Xavier University School of Medicine.

Aki ta unda cu e manehador a logra di core bay y a perde for di bista di Polis. Polisnan a core bay pabao riba Santa Helenastraat, y autoridad a nota cu e manehador di e Scrambler Bike a subi Consuelostraat, y a core bay nort y pesey a perde for di bista.

Polisnan a keda core bay pabao, y a subi e rotonde cerca di Wan Li y a keda core riba Driemasterstraat. Ora di yega na e cruzada cu Caya Frere Laurentius, e agentenan a mira con e Scrambler Bike a sali for di Caya Frere Johannes y a bira na man drechi drenta Caya Frere Laurentius. Aki Polisnan un biaha mas a bay tras di e Scrambler Bike.

Ora cu nan a yega na e cruzada forma cu Caya Frere Alexius, e manehador a bira na man robez y a keda core bay nort riba acera. Polis aki a bolbe dune un señal pa stop, pero e manehador a sigui neglisha esaki. E Scrambler Bike a sigui core direccion panort riba Caya Frere Alexius.

Ora cu el a yega na e viaducto di Watty Vos Boulevard cu Pitastraat, e manehador a trata di pasa door di dos baranca pa drenta e caminda paralelo di Watty Vos Boulevard, pero no a logra esey. Su Scrambler a keda pega mey-mey di e dos barancanan aki.

Polisnan a core baha pa bay riba e manehador pa detene, pero e manehador a bula abao, y a cuminza core bay. Polisnan a bay su tras y a demostra cu nan tin mihor condicion fisico compara cu e manehador.

E manehador durante su coremento na pia, a kita su Helm for di su cabez, y a keda want’e cu su man drechi. Diripiente el a zwaak e Helm aki cu tur su forza riba pecho di e agente policial cu ta yegando cerca. E Helm a bay dal cu un impacto fuerte contra pecho di e agente. E manehador aki a djis sigui core y a bay na un cas bao construccion. E manehador aki a keda sin rosea y a stop di core y a keda para banda di e cas aki.

Na e momento ey e agente policial a haya un bon bista riba e manehador, y a reconoce como un recidivista, un conocido delincuente di Husticia, y cu alavez ta wordo considera como un persona cu ta anda cu arma di candela, di inicial B.

Ainda eynan, e manehador a trata di sconde den yerba cu tin rond di e cas bao construccion, pero no a logra. Despues el a bay trata na sconde patras di e cas bao construccion. Aki Polis a dune ordo pa e hisa su mannan y sali bin dilanti. Nan a exigi di dje pa e keda cu su mannan constant den halto.

A base di esaki, e sospechoso B. a wordo deteni eynan mes, y a wordo hiba na Warda di Polis, unda Fiscal Auxiliar a duna ordo mesora pa e wordo hinca den cel. Sigur e aña a cuminza malo pa e homber B.

No ta conoci si acaso Polis a keda core riba e ruta cu e Scrambler Bike aki a core den Playa y Madiki, pa check si e lo por a zwaai un arma of no riba caya of den cura di hende.

