Conny Connor-Aventurin di AVP cu e pregunta ta unda e placa a bay anto

ORANJESTAD (AAN): E candidata cu a aparece riba lista di AVP, Conny Connor-Aventurin e siman aki ta puntrando ta unda e placa a bay.

El a splica cu Gobiernonan di MEP, POR, RED y RAIZ a haya mas cu 2 Biyon Florin extra den e ultimo 6 aña na belastingnan indirecto manera BBO. Pero Bo no ta wak nada ta sosode den nos pais. Na San Nicolas y na hopi otro parti di nos isla e decadencia ta birando mas cla. E desesperacion pa con ta bay cubri cu e prome necesidadnan di

un famia ta birando mas grandi. Den enseñansa ta wak esaki mas y mas.

Den un programa di partido AVP den weekend e punto aki a sali hopi na cla. Anto e sentimiento aki ta basa riba expresionnan di mayornan y maestronan di scol tur rond di Aruba. E grito di desesperacion ta birando mas y mas fuerte. Y di banda di gobierno no ta wak cu tin niun reaccion. Nada ta worde haci!

Enseñansa den problema: Den e programa di partido AVP e maestro di scol y candidato señora Conny Connor-Aventurin a expresa bon cla loke ta biba cerca mayornan y maestronan di scol. el a describi un situacion casi inhumano pa alumnonan.

Aki Conny Connor-Aventurin a declara: “E situacion di pobreza ta bira mas grave tur dia. Mas y mas nos ta wak muchanan ta bin scol sin come. Loke nos ta duna nan na scol tin biaha ta e unico cuminda cu nan ta haya te ora nan mayornan yega cas anochi despues di a traha un of tin biaha dos trabao. Muchanan un tiki mas grandi tin cu wak pa nan rumannan chikito y bisiñanan cu ta yuda te unda por. Ora un mucha yega scol sin come Bo ta wak e mes ora. E no tin e energia pa ni sigui e les. Pafo e no ta core y hunga, pasobra e no tin e energia y gana pa hunga.”

Den e situacion aki mucho hopi di nos muchanan ta bay scol aki na Aruba! Esey ta un di e splicacionnan cu ta surgi ora papia di e resultadonan den enseñansa. Ta bini acerca cu e scolnan mes atrobe no ta worde manteni y e material di scol falta mas y mas. Ta con por spera bon resultado?

Inhusto y Inhumano: Ta inhusto cu un mucha menor di edad tin cu wak pa su rumannan mas chikito pasobra e mayornan tin cu traha un of hasta dos trabao. E mayornan ta yega cas te laat anochi sin cu nan por a wak nan yiunan den dia. Segun Conny Connor-Aventurin: “Bo sa kico ta tristo y inhumano, cu un mucha asina ta puntra Bo kico ta bay pasa cun’e? Si e ta bay haya di come awe…..y mayan! Ta inhusto pa un mucha cu lo mester hunga y ta ocupa su mes ta desaroya su mente cu buki y actividadnan di wega of deporte, tin cu preocupa su mes cu cuido di su rumannan mas chikito y ta puntra cu duda ta kico ta bay pasa cun’e mayan”.

Muchanan ta duda for di chikito den nan ambiente, den esnan cu ta responsbel pa nan bienestar diario. Ta ki comunidad nos ta lanta asina? Den e situacion aki hopi hende ta puntra cu nan rason ta unda tur e placa a bay cu gobierno a haya den e seis añanan cu a pasa? Con por ta cu ta broma cu turismo ta bay asina bon, pero tin tanto pobreza na Aruba? Con por ta cu na San Nicolas ta ser un scol enbez di mehora e calidad di enseñansa pa tur alumno?

Con por ta posibel cu na San Nicolas kier sera e cas di cuido di nos grandinan pa motibo cu no tin placa? Si ta bisa cu hobennan ta nos futuro y enseñansa ta crea un miho futuro, pakico no a inverti sikiera parti di e 2 Biyon Florin extra cu gobierno di MEP, RED, POR y RAIZ a haya, den enseñansa? E frustracion den pueblo ta grandi y Bo ta tende e pregunta aki tur dia mas fuerte: Unda tur e placa a bay?