Con pa proteha bo mes di Dengue

The content originally appeared on: Diario

Departamento di Salud:

ORANJESTAD (AAN): Pa por proteha bo mes di e sangura cu ta transmiti e.o Dengue, ta necesario pa conoce e sangura aki miho, sa kico e ta gusta, kico e no ta gusta, unda e ta frecuenta y con e ta biba.

Ta conoci cu e sangura Aedes Aegypti cu ta transmiti e.o Dengue ta mas activo den oranan di mainta trempan y atardi pa anochi, e sangura no ta gusta mucho claridad. P’esey paden e sangura aki por ser encontra scondi den espacionan scur manera den cashi of bou mesa y stoel.

Pafo nan ta sconde cualkier caminda unda tin menos claridad posibel. Durante dia e sangura aki no ta pica cu frecuencia cu excepcion si bo bay unda nan ta scondi, of si bo camber ta tiki scur. Mayoria biaha e sangura ta sali for di su escondite ora ta birando scur pa e por alimenta su mes. E sangura macho den mayoria caso ta alimenta su mes di nectar di mata of fruta, e sangura muhe si ta pica hende pa e por alimenta su mes cu sanger. E sangura muhe mester di sanger pa e por pone su webonan.

Sabiendo esaki cada ciudadano individualmente por tuma e accionan necesario pa proteha nan mes miho contra e sangura aki cu por ocasiona Dengue of otro malesanan transmiti pa sangura, door di:

– Bista paña cu man y pia largo durante oranan di atardi pa anochi

– Durante dia, inspecciona areanan scur bon pa sangura

– Uza repelente contra sangura riba cuero cu no ta cubri cu paña

– Den especio pafo di cas cende mecha of uza bela contra sangura

– Sera porta y bentana di cas prome cu bira scur of uza screen na porta y bentana

– Evita di bishita areanan unda bo ta conciente cu tin hopi sangura

– Spuit paden di cas, camber, oficina y areanan cu bo ta frecuenta regularmente cu producto pa mata sangura.

– Pone baby y mucha chikito drumi bou mosketero