Comunidad preocupa cu aumento den casonan di trafico humano y droga

Diferente accion constata na lama ta trece alarma

*Combatimento di ilegalidad mester ta bilateral

ORANJESTAD (AAN): Manera por a constata, den e ultimo lunanan basta accion a wordo teni riba lama door di Wardacosta conhuntamente cu Zr.Ms Groningen unda a intercepta diferente embarcacion sospechoso di comete actividadnan ilicito.

E situacion aki a keda confirma recientemente door di e mesun vocero di Wardacosta di Region Caribe Shalik Clement, kende a duna den detaye con nan ta trahando pa asina por yuda combati e trafico ilegal di hende, como tambe cantidad di droga y otro articulonan, entre nan animalnan.

E asunto aki ta creando un situacion di emergencia den e region mirando e cantidad di persona cu den e ultimo simannan a purba drenta e isla pa medio di costa. Aruba sigur no ta e unico, pero esaki tambe ta sosode na e otro islanan di e constelacion conoci como ABC, esta Aruba, Bonaire y Corsow.

Ta un problema basta serio ya cu el a empeora den e ultimo simannan, manera por a constata. Ta conoci cu e problema social na Venezuela a trece cu ne un aumento dramatico den e cantidad di hende cu a emigra for di e pais bisiña.

Nunca Aruba a escapa for di e gara di e trafico ilegal di hende for di Venezuela y esaki ta algo cu a bira mas y mas evidente for di inicio di añanan 2000 bin ariba. For di e añanan aki por a mira cu mas y mas hende a haci intento di yega Aruba via lama for di Colombia y Venezuela.

Tur hende por corda cu Colombia tambe tabata produci basta caso unda tabata menciona cantidad di personanan cu tabata emigra y te hasta huy di e pais aki cu destino Aruba y Corsow.

Mas recien, e situacion na Venezuela a pone cu mayoria di esnan cu ta yega den boto den forma ilegal ta procedente di e pais aki.

Sinembargo, mester tene cuenta cu ademas di e trafico ilegal di hende tin e problematica di e trafico di contrabando unda a yega di confirma den e ultimo simannan, cantidadnan grandi di droga y otro substancianan manera marihuana, pa menciona algun di nan.

Un di tres item cu ta wordo menciona ta bestia. Esaki tambe ta crea un preocupacion basta grandi cerca esnan cu ta protector di bestia ya cu por mira con e pober animalnan ta wordo treci den cahanan di plastic den condicionnan lamentabel.

Awor, un punto importante cu e gobiernonan den e region mester pone atencion na dje ta e aspecto di cooperacion pa por combati e casonan aki.

Por mira cu na Aruba, e trabao di Ministerio di Husticia, conhuntamente cu Wardacosta y Cuerpo di Polis ta dunando fruto. E uzo di e radar y e control stricto cu ta wordo teni na e costanan ta pone cu mas y mas casonan sospechoso ta wordo identifica y intercepta.

E accion di diasabra madruga ta un ehempel bibo di esaki. Ya cu por a gara 22 persona indocumenta den un boto cu a trece nan te na costa di e isla cu e intencion di drenta den forma ilegal.

Na otro banda, mester lamenta cu kisas e cooperacion desea no ta bay hay’e asina facil for di e pais bisiña mirando cu eynan hopi cos lo mester cambia prome.

Mientrastanto, lo ta bon pa e gobiernonan di e islanan ABC, riba nivel diplomatico, pone e gobierno venezolano na altura di locual ta pasando actualmente y purba di yega na un tipo di cooperacion.

E preocupacion den comunidad aki na Aruba ta grandi. Kisas, pa awor no lo ta facil, pero mester percura pa e problematica aki no keda escala mas.