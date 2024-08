Comunidad invita pa bay Playa Diasabra 24 di Augustus celebra 200 aña Oranjestad

The content originally appeared on: Diario

Clifford Rosa, director Fundacion Rancho:



Bishita actividad na Plaza Nikki Habibe

ORANJESTAD (AAN) Fundacion Rancho lo concentra e celebracion di e 200 Aniversario di Oranjestad, na Plaza Habibe. Na prome lugar pasobra nan ta den Rancho, como Corazon di Oranjestad, y esey ta e establecimento cu nan a ricibi pa por ehecuta e celebracion di 24 di Augustus, danki na e comerciantenan tambe. Asina Clifford Rosa, director di e Fundacion a bisa, den entrevista cu DIARIO.

Clifford a agrega cu sigur lo tin otro movecion den e area di Oranjestad, por ehemplo “Taste of Aruba” cu su evento anochi, cu musica, tin cuminda. Eigenlijk, Wilhelminastraat, John Emanstraat, Experience, pues tur evento cu ta normal den Oranjestad pero e dia aki ta mas special, pasobra nos ta haciendo un yamada na Comunidad di Aruba, pa bin Playa, bin celebra, bin cana, bin cumpra un pastechi, dal un coffie. En fin, e no ta saca nos so, pero tambe otronan manera Djispy’s Play. E comerciantenan ta esnan cu ta wanta Oranjestad, y si nan mes no ta uni na Oranjestad, e ta dificil pa nos conserva e parti historico y tambe desaroy’e pa e futuro, cu ta necesario. Nos generacionnan cu ta bin mester por bay na Caya Nassaustraat, Caya Grandi, of Caya Betico Croes, con cu bo kier yam’e, en principio e ta un area historico y esey ta loke nos ta bay acentua durante henter e aña aki, di 2024 pa 2025”. Clifford Rosa a relata.

El a agrega cu tin diferente exposicion. “Nos tin un exposicion aworaki andando, danki na Archivo Nacional, cu nos por a inicia nos prome expo cu ta papia di Oranjestad unda por wak potretnan antiguo, potretnan nobo, y esey ta djis un reflexion, pasobra nos kier pa nos artistanan, nos comunidad, haya un tiki mas di interes pa haci trabao rond di e tema. Di otro banda, nos tin otro diferente exposicionnan, por ehemplo di musica, LP cu nos a pone, nos ta bay tin artistanan di Hulanda cu ta yegando awo, cu ta habri un exposicion pronto. Y tur esaki nos ta purba hink’e den e contexto di e edificio di Nikki Habibe pero tambe den e contexto di e celebracion di 200 aña. Nos tin palabra di tin’e activo te December 2024, y nos tin Augustus, September, etc., pa motiva hende pa bin Oranjestad, y nos mester ta contento cu nos tin hasta scol aworaki den Caya Grandi. Pues e ta algo unico, bunita y cu ta bay tece bida y tur e desaroyonan cu tin, ta hunto cu comunidad, cu nos semper a para p’e y nos kier p’e wordo involucra”, Clifford Rosa, Director Fundacion Rancho a conclui.