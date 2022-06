Comunidad Filipino na Aruba lo celebra Dia di Independencia dia 12 di Juni

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Den conmemoracion cu di 124 aniversario di Independencia di Filipinas,

Consul Honorario di Filipinas na Aruba Sra. Ami Henriquez-Mendez kier a haci un invitacion cordial pa miembronan di comunidad Filipino-Arubiano pa participa den ceremonia di hisamento di bandera, cu lo tuma lugar diadomingo, dia 12 di Juni na Wilhelmina Park, cuminsando di 10’or di mainta pa 1’or di atardi.

E celebracion lo conta cu varios acto protocolario, cu presencia di invitadonan special. E lo cuminsa cu hisamento di bandera Filipino y cantamento di himno pa marca aniversario di un dia hopi importante pa nan pais. Esaki ta motibo di hopi orguyo pa comunidad Filipino-Arubiano.

Segun sra Henriquez, nan tambe lo honra 20 enfermero cu a yuda durante e piek di e pandemia den Hospital.

Sr. Romeo Kilayko, Relacionista Publico di Consulado a bisa cu nan a organiza varios presentacion cultural cu cantamento y bailenan, y no por lubida riba nan famoso cuminda tipico, manera lechon.

Tema di celebracion di Dia di Independencia di e aña aki ta: “Kalayaan 2022: Rise towards the challenge of a new beginning” .

Sra. Henriquez a conclui invitando comunidad di Aruba pa bin pasa diadomingo ‘dia di famia’ hunto cu comunidad Filipino y siña conoce un tiki di nan custumbernan.