Competitie SVB eindelijk van start

Stan Herewood

De aanvoerder van Leo Victor doet er alles aan de tegenstander van Inter Moengotapoe van de bal af te houden.

Foto: Terence Oosterwolde



PARAMARIBO –

Een deel van de voetballers in de eerste en tweede divisie van de Surinaamse Voetbalbond komt respectievelijk op 25 februari en 3 maart in beweging in competitieverband. Daartoe hebben de clubs zaterdag besloten.

Bintang Lahir, Broki, Inter Moengotapoe, Inter Wanica, Leo

Victor, PVV, Robinhood, Santos, SNL, Transvaal en Voorwaarts doen

mee aan de competitie in de eerste divisie. ACoconut, West United,

Walking Boyz Company, Happy Boys en Notch hebben zich niet

aangemeld.

In de tweede divisie komen in actie Groningen, Flamingo, Flora,

Slee Juniors en Juniors 2014. Niet van de partij zijn Sunny Point,

Tahiti, Botopasi, Deva Boys, Papatam, Real Moengotapoe, Sea Boys,

Kamal Dewaker en Sophia. Oorzaak van de terugtrekking van de clubs

komt door het niet gevaccineerd zijn van spelers.

SVB dekt kosten

SVB-ondervoorzitter Dayasankar Mathoera, die belast is met het

beheer en de verdeelsleutel van de Covid-19-gelden beschikbaar

gesteld door de Fifa, zal zich daarover buigen. Hij hield zaterdag

in het bondsgebouw een presentatie over het model van de competitie

die uit twee ronden zal bestaan, waarbij het roundrobinsysteem

wordt gehanteerd. Dat wil zeggen dat de clubs twee keer tegen

elkaar spelen.

Over de aanvang van de competitie zegt Mathoera tegen de

Ware Tijd dat de SVB alle kosten dekt voor de clubs. Volgens

hem hebben de ploegen meer financiele ondersteuning gevraagd

vanwege de gestegen kosten. Er is een nieuw element toegevoegd aan

de competitie in de tweede divisie. ‘Beloftenteams’ mogen meedoen

aan deze klasse, maar promoveren niet. Deze teams moeten worden

gezien als de reserveklasse.

De wedstrijden worden gespeeld in het Franklin Essed Stadion.

Besloten is het competitiereglement voor beide divisies aan te

passen. Over de profleague zijn vooralsnog geen besluiten genomen.

Daarvoor moeten structuren nog in place worden gebracht zegt

Mathoera.







