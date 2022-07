Companinan di Pueblo no por tin mancha politico!

The content originally appeared on: Diario

Caso aumento di tarifa di awa mester haya tur atencion —*Necesidad y bienestar di Pueblo no por bira wega politico

E caso cu a rementa e siman aki na WEB atrobe ta duna motibo pa DIARIO bati alarma grandi pa e atencion cu e companianan di Gobierno mester haya den Parlamento.

E asina yama companianan di Gobierno, manera ta e caso cu e compania di produccion di awa y coriente pa Pueblo di Aruba, mester habri porta pa defini atrobe pakico a dicidi pa cambia servicionan y departamentonan di Gobierno den companianan di Gobierno.

Tabata hustamente pa evita cu politica lo por a wordo hunga y bira detrimental pa bienestar di Pueblo di Aruba cu ta e propietario real di e companianan di Gobierno, cu como Gobierno tin deber di proteha e companianan aki como parti di e trabou cu Pueblo a entrega politiconan na momento di eleccion.

Ta un berguensa pa bisa, cu durante e problemanan cu a wordo ocasiona pa e crisis financiero, pandemia y situacionnan mundial di guera cu Prome Ministro Evelyn Wever-Croes a hereda, mas y mas di diferente partido di oposicion, por mira cu e necesidad y bienestar di Pueblo di Aruba ta wordo uza pa hunga politica y haya voto.

Sin mas por bisa cu e decision di gerencia di WEB pa aumenta e tarifa di awa sin consulta cu Gobierno, ta un asunto serio pa un comunidad democratico cu ningun momento a vota pa e grupo cu ta maneha WEB.

DIARIO ningun momento ta bay contra e preparacion profesional cu e personanan aki tin y ningun momento kier pone na duda si nan por a wordo nombra of no wordo nombra den nan posicion, pero si ta tene realidad dilanti wowo.

No ta posibel cu e companianan esencial di Pueblo di Aruba ta wordo considera dor di un grupo creciente den comunidad como baluartenan politico dor di cierto partidonan den oposicion.

Pueblo di Aruba na urna electoral a uza democracia pa asina dicidi kende e ta confia cu e bienestar di Pueblo y ta mas cu obvio cu politica a bira manera un furia di masbango y a bandona tur normalidad den un comunidad chikito manera Aruba, caminda aparentemente tin cierto gruponan cu ta kere cu ta nan mester tin maneho di Aruba den nan man.

Den un crisis financiero local cu a wordo hereda dor di Prome Ministro Evelyn Wever-Croes, Pueblo di Aruba a demostra cu e ta haci Prome Ministro Evelyn Wever-Croes su ganador di eleccion cu hasta e mayoria di voto personal pa Wever-Croes.

Pues ta Pueblo a dicidi pa e gobierno actual den un crisis total nunca bisto na Aruba, cu despues di a cay den un depresion financiero dor di mal maneho financiero, a wordo confronta cu Covid-19, despues di e problemanan di petroleo, e guera di Ukraine y e siman aki hasta a mira un tormenta yega cerca di cas.

Goberna Aruba no ta nada facil pero no Gobierno, pero Pueblo mester tin confiansa no solamente den su politiconan pero tambe cu personanan cu politiconan a pone na trabou den companianan di Gobierno no ta duna motibo pa pueblo duda den democracia di Aruba.

Loke a pasa cu prijs di awa e siman aki na Aruba, no tin nomber. Un pagina scur a wordo skirbi dor di Gerencia di WEB, cu mester tabata na haltura cu e mester a consulta cu e gobierno eligi democraticamente dor di Pueblo di Aruba.

Awe Aruba ta un Pueblo cu mescos cu henter mundo ta pasa den dificultadnan cu no por wordo uza pa nada cu tin aspecto politico y asina ta mancha e concepto di democracia!

Berguensa loke a pasa cu wega di prijs di awa na Aruba!