Companianan mester respeta derecho laboral di nan trahadornan y stop cu intimidacion

The content originally appeared on: Diario

Segun Marco Berlis (MEP):

ORANJESTAD (AAN): Pueblo por a wak cu den e ultimo dianan tabata tin diferente welga y den cual diferente sindicatonan a para cu trahadornan di dos empresanan conoci aki na Aruba, esta, Diamonds International y Protec.

Den e caso di Diamonds International, despues di e welga y mi rueda di prensa di diaranson cu a pasa, directornan di e compania a acerca sindicato pa pone un fecha y ora cu lo bay sinta na mesa pa dialoga pa por yega na un acuerdo.

“Mi ta contento di por tende di e desaroyo positivo aki por a tuma lugar asina liher. Ademas mi lo sigui di cerca e desaroyonan di e proceso aki y lo monitor e investigacion di e permiso di directora extranhero Nicole Trim. Esaki ta di vital importancia pasobra nos mester asegura como pais cu empresanan local ta mantene nan mes na e leynan di nos pais na tur momento.”

Segun Berlis, nos ta bibando den un era moderno unda mas cu nunca leynan y derechonan humano ta worde enfatisa asina hopi den diferente area di sociedad. Tin mas informacion y concientizacion ta tumando lugar tur rond di mundo y specialmente riba internet. Empresanan cu ta funciona na nos pais mester educa nan gerencia mihor tocante di nos leynan laboral y asegura cu nan lo respeta y honra esaki na tur momento.

Gerencia mester sa cu lo tin consecuencianan ora e clima di trabao ta negativo pa via di nan abusonan. Esaki lo baha e productividad y eficiencia di e trahadornan cu consecuentemente lo produci menos finanzas pa e negoshi. Ningun trahador sincero ni gerencia ta desea esey. Stabilidad na trabao no ta ekivalente na solamente un fluho di finanzas constante, pero tambe un clima di trabao positivo y harmonioso na unda tur hende kier yega y traha duro.

“Mi por a nota tambe den e caso di Protec cu SEPPA ta representando un grupo di trahador, y ta na mesa cu gerencia. Ambos banda ta buscando pa yega na un acuerdo satisfactorio. For di akinan mi ta spera cu gerencia di Protec lo sa di respeta nos leynan y su trahadornan. Mi ta desea exito na tur e trahadornan cu ta luchando pa nan derechonan aki na nos pais. Boso ta importante y esencial pa e stabilidad di e hogarnan di nos comunidad y nos economia por sigui draai. Para pa boso derecho y conta cu mi solidaridad.”

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, por contact Parlamentario Berlis na su telefon 528-4639 of email mi na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.