Como cu a cera Dump di Parkietenbos pesey mas di 200 dump ilegal a habri rond Aruba

The content originally appeared on: Diario

​

Lider di Plataforma Nos Pais, Otmar Oduber:

ORANJESTAD (AAN) Lider di Plataforma Nos Pais, Otmar Oduber, a yama un conferencia di prensa, Diaranzon 11 di September, den cual el a trata dos punto cu e ta considera importante, di cual un ta e rapport cu a keda traha pa e Compania STAB (experto den incinerator), bao opdracht di Corte na Aruba, relaciona cu funcionamento di e incinerator cu el a instala tempo cu e tabata Minister di Medio Ambiente.

Oduber a bisa cu esaki ta un di e cosnan cu no ta scucha politiconan papia riba dje. Den e dianan aki, el a cuestiona, por scucha nan papia di ken ta contra otro, hopi acusacion, ken ta confia ken y ken ta desconfia di otro durante 3 aña y mey, nan tabata enamora di otro y awo diripiente amor a caba y un ta jaloers riba otro. Nan no kier e voorzitter aki nan kier otro voorzitter, pero di cosnan cu ta atende cu necesidad di pueblo no a tende ningun hende papia.

“Awe nos no a tende ni partidonan di posicion, nos no a tende AVP, tampoco Accion XXI, nos no a tende ni un hende papia. Nan ta papia cu amor, cu anhelo di bay eleccion pa wak si nan por yega na poder. Pero ningun hende kier papaya di e situacion cu nos pueblo ta den dje, e preocupacionnan cu tey, y naturalmente, e consecuencianan pa futuro”, Oduber a señala.

El a referi na e dump di Parkietenbos cu a wordo cera, y supuestamente a crea mas di 200 dump (ilegal) rond di Aruba, a para boicotea un proyecto di incinerator cu tin eyriba, y cu su persona tabata tin e honor di pone eynan pa nos pais por a drenta den un era nobo, pa loke ta e maneho di sushi.

“Y e intencion tabata cu esey lo mester a funciona pa un periodo caminda mi mes tabata esun cu cera e contrato na Ser’i Teishi, pa un periodo di dos te na maximo tres aña. Nos ta bayendo pa seis aña aworaki unda cu nos ta creando un seroe nobo na Ser’i Teishi, totalmente no ta segun e plannan cu tabata tin, pasobra tur hende por corda cu e tempo ey mester a bay un destaho publico pa por a bin cu un incinerator grandi pa nos por atende cu desperdicio di sushi, aki na Aruba”, Otmar Oduber a declara.

El a declara cu esaki por tabata e solucion pa Serlimar por a para riba su propio pia, manera Oduber a haci cu ATA y ANSA. “E por a bira un NV, un compania unda cu e trahado ta bay dilanti, e pueblo ta haya servicio, y gobierno no tabata tin mester di hinca, e suma cu e ta hinca, mas den dje”, Otmar Oduber a vocifera.