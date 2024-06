Como 870 famia no tabata tin e mesun suerte y privilegio cu ruman muher di Marisol Tromp como Minister

The content originally appeared on: Diario

Otmar Oduber ta denuncia

ORANJESTAD (AAN): Otmar Oduber di Plataforma Pais ta indica cu na e momentonan aki DIP ta un desaster total, peor cu nunca. Mientras tanto, miembronan di Parlamento, cu parse no ta realisa con e situacion aki ta perhudicando centenares di personanan den nos comunidad, ta bin afo cu un rapport pa purba hustifica e situacion desastroso aki.

Den e rapport aki nan ta indica manera algo grandi cu a pasa 70 akte di tereno na 2023, pero durante e dos aña y mey di Oduber como minister, tabata pasa entre 300 pa 350 akte di tereno pa cas. “Tabata duna hende tereno, sin wak ken nan ta, sin wak si nan ta amigo of color politico. Otmar nunca a sinta na mesa cu hende pa laganan scohe. Nos tabata bay Cas di Cultura, centronan di bario y na diferente clubnan caminda cu centenares di hende cu tabatin peticion y nan tabata worde trata sin discriminacion”.

Awo parlamentarionan ta gaba cu e situacion ta cana bon pasobra a duna 70 tereno, pero no ta menciona cu a nenga mas di 800 hende tereno, pasobra a bin cu e excusa uza pa ex minister Marisol Lopez Tromp y e siguientenan (Prome Minister of esunnan cu a tuma over), cu tabatin un pandemia y cu cierto momento tabatin un investigacion. Aki Otmar a elabora riba un carta manda pa e tempo ey minister Marisol Lopez Tromp faboreciendo su ruman muhe. Dia 5 di juni 2020 director di DIP ta traha un carta, e ta bay via oficina di e minister, e ta drenta dia 8 di juni y riba e mesun dia e ta firma riba dje Akoord Conform pa duna un compania un extension di 4 luna riba e opcion cu e tin pasobra tabatin Covid. Esaki si tabata por pa ruman muhe di e minister y su compania Expand Communication Services, pero a blokia mas cu 800 persona cu tabatin tur nan papel na ordo pa haya tereno y mas di 40 hende cu tabatin peticion comercial.

Loke Otmar Oduber kier ilustra cu esaki ta cu ora ta mustra dede riba un hende no por lubida cu tin tres ta mustra den bo direccion. E rotzooi aki no tabata pasa ora e tabata minister, e por garantisa comunidad cu e no a duna ni un ruman, primo, omo of friends and family un privilegio of excepcion manera a pasa den e caso aki. E ta remarca si cu e no lo tin problema pa duna ruman di Marisol un tereno, pero e mester ta hustifica, pero na mes momento ta puntra di con e otro 870 hendenan cu tambe lo por a haya excepcion door di Covid no a haye. E personanan aki si mester a cuminsa un procedura completamente di nobo despues di ta warda 15 pa 20 aña pa haya nan tereno.

Otmar ta finalisa bisando cu e lo kier sucha for di Marisol di con pa su ruman muhe si tabatin excepcion, pero pa 870 hende cu tabata wardando pa tereno di cas no por a haci excepcion y mandanan back pa inscribi di nobo. Y si Marisol ta considera esaki un maneho etico y integro, palabra ta na señora Tromp.