Community Hub weer in gebruik in Coronie

Tascha Aveloo

Cultuurdirecteur Roseline Daan feliciteerde persoonlijk de studenten met dit prachtig geschenk op Dag van de Vrouw.

Foto: Tascha Aveloo



TOTNESS –

De gezichten glunderen van enthousiasme. Enkele studenten van een lokale muloschool zijn de eerste die gebruik mogen maken van de pas aangesloten spiksplinternieuwe pc’s in de community hub te Coronie. Onder goede belangstelling werd de hub die de afgelopen jaren in verval was geraakt opnieuw opengesteld na een korte ceremonie met enkele speeches.

Ruim een jaar geleden installeerde districtscommissaris (dc)

Maikel Winter een nieuw stichtingsbestuur onder leiding van John

Muntslag, die er met voortvarendheid aan moest werken dat de hub

weer zou opstarten. Muntslag vertelde in zijn speecht over de

start van de hub en hoe het in verval is geraakt. Hij dankte

het personeel van de dc die dag en nacht hebben gewerkt aan de

restauratie van het pand. “De Coroniaanse jeugd smacht naar ICT-

onderwijs en ik denk dat we hiermee een aanvang kunnen maken”.

In de hub staan nu vijfentwintig nieuwe computers en vijf

laptops met internet. Het project is mogelijk gemaakt met

medewerking van Institute for Green Economy in Suriname

(IGES) die sociale projecten uitvoert voor Capricorn Energy.

Dennis Rusland,directeur van IGES, gaf aan dat hij vanuit

zijn passie voor educatie en vooruitgang van jongeren, er

alles aan heeft gedaan om het project goedgekeurd te krijgen. “Het

is cliche, maar dit zijn onze jongeren, de toekomst. En dit is een

investering in hun. Jongeren maak er goed gebruik van”. Hij riep de

ouderen op om ook te werken aan behoud van het pand en de

inventaris zodat het nog heel lang in gebruik kan blijven.

De mogelijkheden van internet communicatie werd direct

getoond met de speech van Wim Kouwe die sprak vanuit Nederland

namens Capricorn Energy. Hij vertelde over de olie- exploratie van

het bedrijf in Suriname sedert 2018 en hoe zij hun sociale

verplichtingen proberen in te vullen. Zo is de organisatie in

November vorig jaar zelf komen kijken naar de hub en heeft ervaren

hoe groot het draagvlak voor het project is. “En daarom is in

samenspraak met de lokale bevolking voor de financiering van deze

mooie hub gekozen”.

Cultuurdirecteur Roseline Daan, als vertegenwoordiger van

de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, riep de studenten

naar voren en feliciteerde ze persoonlijk met dit prachtig geschenk

op dag van de vrouw. Daan riep hen op om verder te gaan dan alleen

games spelen. “Hier met deze kans, hebben jullie de kans om breder

te gaan. Om te weten wat er speelt in de wereld. Het is allemaal

nieuw, je ging vroeger naar een cybercafe om vooral games te

spelen. Maar maak er nu goed gebruik van voor het opdoen

van kennis. We erkennen de noodzaak van technologisch en ICT-

onderwijs.

Armando Josetro en Norman Bouva, gaan samen het gebouw en de

inventaris beheren. Hij is heel blij dat hij zijn bijdrage kan

leveren in het district naast zijn baan als brandweerman. “Het was

vroeger echt druk heb ik begrepen. En nu kunnen jongeren weer

zonder problemen gebruik maken van deze diensten. Het dak lekte,

verf was afgebladderd en dat is aangepakt. En Telesur heeft ons

technisch dit keer ook geholpen om het internet weer in orde te

maken. We zijn bezig een lesplan klaar te maken. We willen

trainingen geven aan zij die willen. We zullen presentaties

houden, we gaan echt goed gebruik maken van dit gebouw”.







